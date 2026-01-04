J&K: कठुआ रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ जवान को लगी गोली, गंभीर रूप से घायल; घटना की जांच में जुटी पुलिस
कठुआ के गोविंदसर रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ के एक जवान दिनेश कुमार को उसकी सर्विस रिवॉल्वर से दुर्घटनावश गोली लग गई, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। उस ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, कठुआ। कठुआ जिले के गोविंदसर रेलवे स्टेशन पर रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स (RPF) के एक जवान को उसकी सर्विस रिवॉल्वर से दुर्घटनावश गोली लग गई, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद आनन-फानन में उसे अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका इलाज जारी है।
सर्विस रिवॉल्वर से लगी गोली
जानकारी के अनुसार, घायल जवान की पहचान दिनेश कुमार पुत्र उत्तम चंद (निवासी- गुढ़ा सतुरा, हीरानगर) के तौर पर हुई है। आरपीएफ के कॉन्स्टेबल के बाएं कंधे में गोली लगी है। यह गोली उसकी सर्विस रिवॉल्वर से उसे लगी, जिसके बाद जवान को तुरंत इलाज के लिए GMC जम्मू में भर्ती कराया गया।
घटना की जांच में जुटी पुलिस
हालांकि, गोली कैसे लगी? इस बारे में अभी तक खुलासा नहीं हुआ है। प्रारंभिक पूछताछ में पता चला की जवान का सर्विस रिवॉल्वर पहले से लोड था और गलती से फायर हो गया। फिलहाल, इस मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है।
