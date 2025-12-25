पीएसए के तहत की गई कार्रवाई को समाप्त नहीं माना जा सकता, जम्मू-कश्मीर ने खारिज की अपील

जेएनएफ, जम्मू। जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट ने पब्लिक सेफ्टी एक्ट (पीएसए) के तहत की गई नजरबंदी को चुनौती देने वाली याचिका पर अहम फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया है कि किसी एक आपराधिक मामले के लोक अदालत में निपट जाने मात्र से पीएसए के तहत की गई कार्रवाई को समाप्त नहीं माना जा सकता।

अदालत ने इस आधार पर रविंद्र कुमार उर्फ शानू द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया। चीफ जस्टिस अरुण पल्ली और जस्टिस रजनीश ओसवाल की डिवीजन बेंच ने याचिका को खारिज करते हुए जिला प्रशासन द्वारा जारी नजरबंदी आदेश को बरकरार रखा।

एक एफआईआर के निपटारे से पीएसए निरस्त नहीं होता अपीलकर्ता की ओर से पेश वकील ने दलील दी कि जिन एफआईआर के आधार पर नजरबंदी की गई, उनमें से एक एफआईआर नंबर 05/2022 (पुलिस स्टेशन बिलावर) लोक अदालत में समझौते के बाद बंद हो चुकी है। इसके अलावा नजरबंदी आदेश पर सवाल उठाते हुए यह भी कहा कि नजरबंदी के आधारों को आरोपित को उसकी समझ की भाषा में नहीं बताया गया था। वहीं, सरकार की ओर से पेश वकील ने नजरबंदी आदेश के पक्ष में कहा कि आदेश पूरी तरह कानूनी और तथ्यों पर आधारित है।