    नए साल की पार्टी पर जम्मू पुलिस की सख्ती, हुड़दंग, स्पीडिंग और शराब पीकर ड्राइविंग करने वालों की खैर नहीं

    By Jagran News Edited By: Anku Chahar
    Updated: Mon, 29 Dec 2025 12:44 PM (IST)

    जम्मू पुलिस नववर्ष की पूर्व संध्या पर शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए पूरी तरह अलर्ट है। हुड़दंगियों, तेज रफ्तार और शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर कड ...और पढ़ें

    शहर के चप्पे-चप्पे पर रहेगी नजर, नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई (फाइल फोटो)

    दिनेश महाजन, जम्मू। नव वर्ष की पूर्व संध्या पर शांति, सुरक्षा और यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए जम्मू पुलिस पूरी तरह अलर्ट मोड में है। 31 दिसंबर की रात जश्न की आड़ में हुड़दंग, तेज रफ्तार और शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर पुलिस की पैनी नजर रहेगी।

    इसके लिए शहर के प्रमुख चौक-चौराहों, व्यस्त बाजारों और संवेदनशील इलाकों में विशेष नाके लगाए जाएंगे। पुलिस ने साफ कर दिया है कि कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा।

    पुलिस अधिकारियों के अनुसार नव वर्ष की रात शहर में आवाजाही सामान्य दिनों की तुलना में अधिक रहती है। इसी को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है।

    गांधी नगर, रिहाड़ी, कनाल रोड, तवी पुल, रेलवे स्टेशन क्षेत्र सहित मुख्य बाजारों और प्रमुख मार्गों पर विशेष चेकिंग अभियान चलाया जाएगा। एल्कोमीटर की मदद से शराब पीकर वाहन चलाने वालों की मौके पर ही जांच की जाएगी और दोषी पाए जाने पर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

    यातायात व्यवस्था को सुचारु रखने के लिए ट्रैफिक पुलिस भी देर रात तक तैनात रहेगी। जाम की स्थिति से निपटने के लिए प्रमुख मार्गों पर ट्रैफिक डायवर्जन और पार्किंग व्यवस्था पहले से तय कर ली गई है। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे वैकल्पिक मार्गों का इस्तेमाल करें, अनावश्यक रूप से सड़कों पर वाहन खड़े न करें और ट्रैफिक नियमों का पालन करें।

    नव वर्ष के मौके पर होटल, रेस्टोरेंट, क्लब और निजी स्थानों पर पार्टी आयोजित करने वालों के लिए भी दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। आयोजकों को संबंधित पुलिस थाने में पूर्व सूचना देना अनिवार्य होगा, ताकि जरूरत के अनुसार पुलिस कर्मियों की तैनाती सुनिश्चित की जा सके।

    बिना अनुमति तेज आवाज में संगीत बजाने, सड़क पर नाच-गाना करने या सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने अभिभावकों से भी विशेष अपील की है कि वे अपने बच्चों और युवाओं पर नजर रखें तथा उन्हें कानून का सम्मान करने और सुरक्षित तरीके से नव वर्ष मनाने के लिए प्रेरित करें। पुलिस का कहना है कि शांति और सुरक्षा बनाए रखने में आम जनता की भागीदारी सबसे अहम है।

    जम्मू के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि वे नव वर्ष का स्वागत घर पर रहकर, परिवार के साथ शांतिपूर्ण तरीके से करें। अनावश्यक रूप से सड़कों पर निकलने, तेज रफ्तार वाहन चलाने और नशे की हालत में ड्राइविंग से बचें।

    ऐसा करके न केवल अपनी, बल्कि दूसरों की सुरक्षा भी सुनिश्चित की जा सकती है। नव वर्ष की रात कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों के लिए कोई ढील नहीं होगी। शहर के सभी प्रमुख स्थानों पर नाके लगाए जाएंगे और एल्कोमीटर से जांच की जाएगी। लोगों से अपील है कि वे नियमों का पालन करें और सुरक्षित तरीके से नव वर्ष का स्वागत करें।

    नव वर्ष के अवसर पर किसी भी संभावित आतंकी वारदात को विफल करने के लिए जम्मू शहर सहित आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। पुलिस, सीआरपीएफ और अन्य सुरक्षा एजेंसियां संयुक्त रूप से अलर्ट मोड पर रहेंगी।

    संवेदनशील स्थानों, भीड़भाड़ वाले बाजारों, धार्मिक स्थलों, होटलों और सार्वजनिक आयोजनों के आसपास अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए जाएंगे। प्रमुख प्रवेश और निकास मार्गों पर सघन नाकाबंदी के साथ वाहनों और संदिग्धों की गहन जांच की जाएगी।

    खुफिया एजेंसियों से मिल रहे इनपुट के आधार पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। ड्रोन, सीसीटीवी कैमरों और मोबाइल पेट्रोलिंग के जरिए हर गतिविधि पर नजर रखी जाएगी। सुरक्षा एजेंसियों ने आम लोगों से अपील की है कि वे किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या वस्तु की जानकारी तुरंत नजदीकी पुलिस थाने या कंट्रोल रूम को दें, ताकि समय रहते कार्रवाई कर शहर में शांति और सुरक्षा बनाए रखी जा सके।