Jammu Kashmir: चुनाव से पहले ADGP का बनाया फर्जी अकाउंट, नकेल कसने के लिए पुलिस ने की खास प्लानिंग

पुलिस ने आगे कहा कि इस गैरकानूनी गतिविधि में शामिल अपराधियों के खिलाफ तत्काल कानूनी कार्रवाई शुरू की जा रही है। हम ऐसे साइबर अपराधों को बहुत गंभीरता से लेते हैं।

पुलिस ने लोगों के लिए एडवाइजरी जारी करते हुए कहा कि हम नागरिकों से भी आग्रह करते हैं कि वे ऐसे किसी भी धोखाधड़ी वाले सोशल मीडिया अकाउंट से न जुड़ें या उसका अनुसरण न करें। किसी भी आधिकारिक संचार या जानकारी के लिए, कृपया जम्मू-कश्मीर पुलिस के सत्यापित और वैध सोशल मीडिया अकाउंट को देखें।

It has come to our notice that a #fake #Facebook account has been #generated using the name of Shri Anand Jain, IPS, Additional Director General of Police (ADGP), Jammu Zone. This #fraudulent act is a serious #violation and an attempt to #mislead the #public. pic.twitter.com/1sRGlXcq6G— ADGP Jammu (@adgp_igp) September 16, 2024