जम्मू-कश्मीर: खेत में मिला पाकिस्तानी निशान वाला गुब्बारा, सुरक्षाबलों ने शुरू की जांच

जागरण संवाददाता, जम्मू। परगवाल क्षेत्र के गुराह मनहासा गांव में एक खुले खेत से पाकिस्तानी निशान वाले गुब्बारे बरामद हुआ है। इस गुब्बारे पर 'PIA (पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस)' का निशान बना हुआ था। स्थानीय पुलिस ने गुब्बारे को कब्जे में लेकर जांच शुरू की और बाद में इसे भारतीय सेना को सौंप दिया गया।

पहले भी मिला 'PIA' लिखा गुब्बारा इस घटना के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गई हैं और इलाके में तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। हालांकि, यह पहली ऐसी घटना नहीं है। कुछ दिन पहले भी उत्तरी कश्मीर में नियंत्रण रेखा के पास दो अलग-अलग जगहों बारामूला और कुपवाड़ा से पाकिस्तानी निशान वाले गुब्बारे बरामद किए गए थे।

सैन्य अधिकारियों ने दी जानकारी संबंधित अधिकारियों ने बताया था कि बारामूला जिले के खादिनयार इलाके में सरना टॉप के पास करीब 10 गुब्बारों पर लगा एक पाकिस्तानी झंडा उतरता हुआ देखा गया। वहीं, कुपवाड़ा जिले के हंदवाड़ा इलाके के नौगाम में एक पेड़ के ऊपर पाकिस्तान 'PIA' लिखा हुआ एक गुब्बारा मिला था।