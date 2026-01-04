Language
    'जम्मू-कश्मीर में रुके हुए कामों पर कार्रवाई का आश्वासन', इंजीनियर रशीद के अनुरोध पर बोले नितिन गडकरी

    By Rohit Jandiyal Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Sun, 04 Jan 2026 11:29 PM (IST)

    इंजीनियर रशीद के अनुरोध पर क्या बोले नितिन गडकरी। फाइल फोटो

    राज्य ब्यूरो, जम्मू। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सांसद इंजीनियर राशिद के अनुरोध के बाद देलिना-कानिस्पोरा फ्लाईओवर और पट्टन मार्केट बाईपास के रुके हुए कामों पर कार्रवाई का आश्वासन दिया है।

    एक आधिकारिक बयान में केंद्रीय मंत्री ने सांसद इंजीनियर रशीद के पत्र मिलने की बात स्वीकार की जिसमें उत्तरी कश्मीर में दो महत्वपूर्ण ढांचागत परियोजनाओं के काम में हो रही लंबी देरी के बारे में तुरंत दखल देने की मांग की गई थी।

    मंत्री ने पत्र में कहा कि मुझे देलिना-कानिस्पोरा फ्लाईओवर और पट्टन मार्केट पट्टन बाईपास पर रुके हुए कामों पर तुरंत दखल देने के संबंध में आपका पत्र मिला है। मैं इस मामले को देख रहा हूं और कार्रवाई की जाएगी।

    पत्रों से पता चलता है कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने प्रोजेक्ट्स की धीमी प्रगति को लेकर उठाई गई चिंताओं पर ध्यान दिया है जिन्हें बारामुला और आसपास के इलाकों में ट्रैफिक जाम कम करने और कनेक्टिविटी बेहतर बनाने के लिए बहुत ज़रूरी माना जाता है।

    देलिना-करनिस्पोरा फ्लाईओवर और पट्टन बाईपास में बार-बार देरी हो रही है जिससे यात्रियों और व्यापारियों को परेशानी हो रही है, खासकर पट्टन बाज़ार में जहां ट्रैफिक जाम एक लगातार समस्या बनी हुई है।केंद्रीय मंत्री के आश्वासन से स्थानीय लोगों में उम्मीद जगी है कि लंबे समय से अटके कामों में अब तेज़ी आएगी। हालांकि अधिकारियों ने अभी तक काम पूरा होने की कोई समयसीमा नहीं बताई है।