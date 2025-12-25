Language
    J&K News: नेकां सांसद आगा सैयद ने आरक्षण के मुद्दे पर उमर सरकार को फिर चेताया, दो दिनों का दिया अल्टीमेटम

    By Jagran News Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Thu, 25 Dec 2025 08:52 PM (IST)

    नेकां सांसद ने उमर सरकार को फिर चेताया। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, जम्मू। नेशनल कॉन्फ्रेंस के बागी सांसद आगा सैयद रुहुल्ला मेहदी ने गुरुवार को एक बार फिर आरक्षण के मुद्दे पर सरकार को चेताया। उन्होंने कहा कि आरक्षण का मुद्दा जल्द हल होना चाहिए। सरकार को इसके लिए तुरंत प्रभावित छात्रों से बातचीत कर, उन्हें आरक्षण विवाद के समाधान के लिए उठाए गए कदमों के बारे में पूरी स्थिति स्पष्ट करें। अगर शनिवार तक सरकार ने इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया तो वह छात्रों के आंदोलन का हिस्सा बनकर एक बार फिर धरना देंगे।

