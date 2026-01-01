Language
    मां वैष्णो देवी भवन पर मिलेगी हवन की सुविधा, कितना होगा शुल्क और क्या है टाइमिंग; जानें सबकुछ

    By Prince Sharma Edited By: Prince Sharma
    Updated: Thu, 01 Jan 2026 02:12 PM (IST)

    वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने तीर्थयात्रियों के लिए व्यक्तिगत हवन-पूजन की सुविधा शुरू की है। यह सुविधा यज्ञशाला में प्रतिदिन उपलब्ध है। इसमें दो श्रेणिय ...और पढ़ें

    वैष्णो देवी भवन पर मिलेगी हवन की सुविधा (जागरण फोटो)

    डिजिटल डेस्क, जम्मू। अगर आप वैष्णो देवी भवन जा रहे हैं और मां के द्वार में हवन-पूजन करना चाहते हैं तो यह खबर आप ही के लिए है। तीर्थयात्रियों की निरंतर मांग और उनकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए श्राइन बोर्ड ने व्यक्तिगत पूजन की शुरुआत की है। श्राइन बोर्ड के मुताबिक, इस पूजन योजना के अंतर्गत रोजाना सुबह यज्ञशाला में हवन किया जाता है। इच्छुक श्रद्धालु इस हवन में कैसे भाग ले सकते है और हवन की क्या टाइमिंग और शुल्क होता है। आइए, विस्तार से जानते हैं। 

    हवन में क्या होता है?

    हवन में श्रद्धालुओं के नाम, गोत्र आदि का उच्चारण किया जाता है और उनके कल्याण और समृद्धि के लिए प्रार्थना की जाती है। खास बात है कि अगर आप घर बैठे हैं तब भी आप इस पूजन में भाग ले सकते हैं। यानी श्रद्धालु की गैर-मौजूदगी में भी हवन किया जा सकता है। दरअसल, फिर हवन में उनके नाम का पूजन किया जाता है और प्रसाद उन्हें डाक द्वारा भेजा जाता है।

    कितना होता है शुल्क?

    कैटेगरी- ए: इस कैटेगरी के अंतर्गत श्रद्धालु से 2100 रुपये का शुल्क लिया जाता है। इसमें श्रद्धालु की उपस्थिति जरूरी नहीं होती है। पूजा उस व्यक्ति/व्यक्तियों के नाम पर की जाती है जिनके लिए/जिनके द्वारा पूजा पंजीकृत की गई है, भले ही भक्त पूजा में उपस्थित न हों। पूजन प्रसाद कूरियर द्वारा दिए गए पते पर भेजा जाता है।

    किसी भी दिन के लिए पूजन बुक किया जा सकता है। यह सुविधा पूरे साल खुली रहती है और स्लॉट की उपलब्धता के आधार पर इसे एडवांस में बुक किया जा सकता है। एक परिवार से अधिकतम पांच नाम इस उद्देश्य के लिए दिए जा सकते हैं।

    कैटेगरी-बी: इस श्रेणी के अंतर्गत 11000 रुपये का शुल्क लिया जाता है। इसके अंतर्गत श्रद्धालु का उपस्थित होना जरूरी होता है। वह स्वयं अपने साथ अधिकतम चार (कुल पांच) परिवार के सदस्यों को लेकर हवन/पूजन में शामिल हो सकते हैं।

    यह जानना भी जरूरी

    पूजन को लेकर श्रद्धालु को सुबह में आठ बजे से पहले भवन के कमरा नंबर 8 में सूचना देनी होती है और अगर वह समय पर नहीं पहुंच पाते हैं, तो पूजन रद भी हो सकती है। पूजन के लिए अग्रिम बुकिंग की अनुमति होती है। स्लॉट की उपलब्धता के आधार पर मौके पर बुकिंग भी की जा सकती है।

    कैसे होगी बुकिंग

    श्रद्धालु आधिकारिक वेबसाइट uat.maavaishnodevi.org से ऑनलाइन अपनी बुकिंग करा सकते हैं। वहीं, ऑफलाइन के लिए- प्रभारी अधिकारी (पूछताछ और आरक्षण), शक्ति भवन, निहारिका कॉम्प्लेक्स (बस स्टैंड के पास) श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड, कटरा - 182301 (जम्मू-कश्मीर), संपर्क करना होगा। फोन नंबर- 01991- 234053, ई-मेल: dm_enquiry@maavaishnodevi.net, से भी संपर्क किया जा सकता है।