मारुति सुजुकी ने विश्व के सबसे ऊंचे रेल पुल के रास्ते अनंतनाग के लिए भेजी पहली कारों की खेप
मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड भारतीय रेल के माध्यम से जम्मू और कश्मीर में वाहनों की ढुलाई करने वाली पहली ऑटोमोबाइल निर्माता बन गई है। कंपनी ने वैगनआर डिजायर ब्रेजा और एस-प्रेसो जैसे मॉडलों की पहली खेप भेजी जो मानेसर से अनंतनाग रेलवे टर्मिनल तक पहुंची। इस ट्रेन ने 850 किलोमीटर की दूरी तय की और चिनाब नदी पुल को पार किया।
जागरण संवाददाता, जम्मू। मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड भारत का पहला ऑटोमोबाइल निर्माता बन गया है, जिसने भारतीय रेल के माध्यम से जम्मू और कश्मीर में वाहनों की ढुलाई शुरू की है। मारुति सुजुकी द्वारा भेजी गई पहली खेप में 100 से अधिक कारें शामिल थीं, जिनमें वैगनआर, डिजायर, ब्रेजा और एस-प्रेसो जैसे मॉडल थे। यह ट्रेन मानेसर में निर्माता के इन-प्लांट रेलवे साइडिंग से रवाना हुई और नव-उद्घाटित अनंतनाग रेलवे टर्मिनल तक पहुंची।
ट्रेन ने 850 किलोमीटर की दूरी तय की और इस दौरान उद्धमपुर-श्रीनगर-बारामूला रेल लिंक परियोजना के तहत इस साल की शुरुआत में उद्घाटित विश्व के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च पुल, चिनाब नदी पुल को पार किया।
केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, “हाल के दिनों में, घाटी से सेब जम्मू और कश्मीर रेल लिंक के माध्यम से भेजे गए हैं। अब, मारुति सुजुकी की कारें भी रेल के माध्यम से कश्मीर घाटी में पहुंचेंगी। जम्मू-श्रीनगर रेल लाइन जम्मू और कश्मीर के लोगों के लिए एक गेम-चेंजर है।”
मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के प्रबंध निदेशक और सीईओ हिसाशी ताकेउची ने कहा, “रेलवे डिस्पैच हमारी लॉजिस्टिक्स रणनीति का केंद्र है। हम माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आभारी हैं, जिनके तहत देश भर में परिवर्तनकारी बुनियादी ढांचा परियोजनाएं शुरू हुई हैं। चिनाब नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च पुल एक ऐसा ऐतिहासिक स्थल है, जो कश्मीर घाटी तक निर्बाध और कुशल कनेक्टिविटी प्रदान करता है और मारुति सुजुकी को इस क्षेत्र में ग्राहकों को बेहतर सेवा देने में सक्षम बनाता है।”
