मारुति सुजुकी ने विश्व के सबसे ऊंचे रेल पुल के रास्ते अनंतनाग के लिए भेजी पहली कारों की खेप

जागरण संवाददाता, जम्मू। मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड भारत का पहला ऑटोमोबाइल निर्माता बन गया है, जिसने भारतीय रेल के माध्यम से जम्मू और कश्मीर में वाहनों की ढुलाई शुरू की है। मारुति सुजुकी द्वारा भेजी गई पहली खेप में 100 से अधिक कारें शामिल थीं, जिनमें वैगनआर, डिजायर, ब्रेजा और एस-प्रेसो जैसे मॉडल थे। यह ट्रेन मानेसर में निर्माता के इन-प्लांट रेलवे साइडिंग से रवाना हुई और नव-उद्घाटित अनंतनाग रेलवे टर्मिनल तक पहुंची।

ट्रेन ने 850 किलोमीटर की दूरी तय की और इस दौरान उद्धमपुर-श्रीनगर-बारामूला रेल लिंक परियोजना के तहत इस साल की शुरुआत में उद्घाटित विश्व के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च पुल, चिनाब नदी पुल को पार किया। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, “हाल के दिनों में, घाटी से सेब जम्मू और कश्मीर रेल लिंक के माध्यम से भेजे गए हैं। अब, मारुति सुजुकी की कारें भी रेल के माध्यम से कश्मीर घाटी में पहुंचेंगी। जम्मू-श्रीनगर रेल लाइन जम्मू और कश्मीर के लोगों के लिए एक गेम-चेंजर है।”