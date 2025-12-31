Language
    श्रीनगर में एसआईए की बड़ी छापामारी, UAPA मामले में आरोपी के घर पर ली गई तलाशी

    By Satnam Singh Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Wed, 31 Dec 2025 10:20 PM (IST)

    राज्य जांच एजेंसी (SIA) ने जम्मू-कश्मीर पुलिस के साथ मिलकर श्रीनगर के नौगाम स्थित बोनपोरा में एक आरोपी के घर पर छापा मारा। यह कार्रवाई नौगाम थाने में ...और पढ़ें

    श्रीनगर में एसआईए ने छापामारी की है। सांकेतिक तस्वीर

    राज्य ब्यूरो, श्रीनगर। राज्य जांच एजेंसी की एक टीम ने जम्मू-कश्मीर पुलिस के साथ मिलकर बुधवार को श्रीनगर के नौगाम इलाके के बोनपोरा क्षेत्र में छापेमारी की। सूत्रों के अनुसार यह कार्रवाई नौगाम थाने में दर्ज पोस्टर से जुड़े एक मामले के सिलसिले में की गई।

    सूत्रों ने बताया कि छापेमारी उस आरोपी के आवास पर की गई, जो फिलहाल हिरासत में है। यह तलाशी अभियान राज्य जांच एजेंसी द्वारा दर्ज एक मामले की जारी जांच का हिस्सा था। मामला मार्च में दर्ज किया गया है, जिसमें गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) की धाराएं 11, 13, 18, 38 और 39 लगाई गई हैं।

    सूत्रों के मुताबिक, इस छापेमारी का उद्देश्य मामले से जुड़े अतिरिक्त सबूत और सुराग जुटाना था। तलाशी के दौरान क्षेत्र में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे और सभी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन किया गया। अधिकारियों ने बताया कि मामले की आगे की जांच जारी है और जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ेगी, और जानकारी साझा की जाएगी।