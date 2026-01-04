Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    LG मनोज सिन्हा की अनोखी पहल, कश्मीरी युवाओं को तीन राज्यों के दौरे पर भेजा; सीखेंगे राष्ट्रीय एकता का पाठ

    By Jagran News Edited By: Shivaji Mishra
    Updated: Sun, 04 Jan 2026 05:13 PM (IST)

    जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने दक्षिण कश्मीर के 25 युवाओं को दस दिवसीय शैक्षिक, सांस्कृतिक आदान-प्रदान और सांप्रदायिक सद्भाव दौरे के लिए हर ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने दक्षिण कश्मीर के युवाओं को शैक्षिक और सांस्कृतिक दौरे पर भेजा

    जागरण संवाददाता, जम्मू। जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज दक्षिण कश्मीर के विभिन्न जिलों के 25 युवाओं के एक समूह को दस दिवसीय शैक्षिक, सांस्कृतिक आदान-प्रदान और सांप्रदायिक सद्भाव दौरे के लिए हरी झंडी दिखाई। उपराज्यपाल ने युवाओं से बातचीत की और उन्हें शुभकामनाएं दीं।

    दस दिवसीय दौरे का उद्देश्य

    जानकारी के अनुसार, इस दस दिवसीय दौरे के दौरान, छात्र और उभरते युवा नेता चंडीगढ़, हरियाणा और शिमला सहित विभिन्न क्षेत्रों का दौरा करेंगे। इस दौरे का उद्देश्य राष्ट्रीय एकता, सांस्कृतिक आदान-प्रदान, अनुभवात्मक शिक्षा को बढ़ावा देना, युवाओं को भारत की विविध विरासत और तेजी से हो रही विकासात्मक प्रगति का प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान करना है।

    इनके सहयोग से हो रहा कार्यक्रम

    इस कार्यक्रम का समन्वय प्रॉस्परस, अकाउंटेबल एंड ट्रांसपेरेंट J&K, एक NGO द्वारा हरियाणा मीडिया एसोसिएशन और इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स, जम्मू के सहयोग से किया जा रहा है।