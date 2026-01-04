LG मनोज सिन्हा की अनोखी पहल, कश्मीरी युवाओं को तीन राज्यों के दौरे पर भेजा; सीखेंगे राष्ट्रीय एकता का पाठ

जागरण संवाददाता, जम्मू। जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज दक्षिण कश्मीर के विभिन्न जिलों के 25 युवाओं के एक समूह को दस दिवसीय शैक्षिक, सांस्कृतिक आदान-प्रदान और सांप्रदायिक सद्भाव दौरे के लिए हरी झंडी दिखाई। उपराज्यपाल ने युवाओं से बातचीत की और उन्हें शुभकामनाएं दीं।

दस दिवसीय दौरे का उद्देश्य जानकारी के अनुसार, इस दस दिवसीय दौरे के दौरान, छात्र और उभरते युवा नेता चंडीगढ़, हरियाणा और शिमला सहित विभिन्न क्षेत्रों का दौरा करेंगे। इस दौरे का उद्देश्य राष्ट्रीय एकता, सांस्कृतिक आदान-प्रदान, अनुभवात्मक शिक्षा को बढ़ावा देना, युवाओं को भारत की विविध विरासत और तेजी से हो रही विकासात्मक प्रगति का प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान करना है।