स्कूल-कॉलेज बंद, धारा 163 लागू... LG ने बताए लद्दाख के हालात
लद्दाख में विरोध प्रदर्शनों के बीच उपराज्यपाल कविंदर गुप्ता ने स्थिति को साजिश बताते हुए कहा कि माहौल बिगाड़ने वालों को ज़िम्मेदार ठहराया जाएगा। उन्होंने कहा कि लद्दाख शांतिपूर्ण है और शांति बहाल करने के प्रयास जारी हैं। घायलों के बारे में उन्होंने कहा कि जल्द ही उन्हें छुट्टी मिल जाएगी। गुप्ता ने स्थानीय लोगों से लद्दाख की वास्तविक परंपराओं को बनाए रखने की अपील की।
डिजिटल डेस्क, जम्मू। लद्दाख में चल रहे विरोध प्रदर्शनों के बीच उपराज्यपाल कविंदर गुप्ता ने मौजूदा स्थिति को 'साजिश' करार देते हुए कहा कि माहौल बिगाड़ने वालों को इसके लिए ज़िम्मेदार ठहराया जाएगा।
गुप्ता ने समाचार एजेंसी एएनआई से वार्ता करते हुए कहा कि इसे क्रांति नहीं कहा जा सकता। इसे साजिश कहा जा सकता है। लद्दाख अभी भी शांतिपूर्ण है, लेकिन हम माहौल बिगाड़ने वालों को ऐसा नहीं करने देंगे।"
'जल्द की जाएगी घायलों की छुट्टी'
विरोध प्रदर्शनों के दौरान घायल हुए लोगों की संख्या पर बोलते हुए, गुप्ता ने कहा कि भर्ती हुए 19 लोगों को उम्मीद है कि जल्द ही छुट्टी दे दी जाएगी। उन्होंने आगे कहा कि शांति बहाल करने के प्रयास किए जा रहे हैं।
उन्होंने आगे कहा कि परसों हमारे यहां 90 लोग घायल हुए थे। उनमें से 19 अभी भी वहीं हैं, इसलिए उम्मीद है कि उन्हें भी छुट्टी मिल जाएगी। कुछ को मामूली चोटें आई हैं, कुछ को ज़्यादा गंभीर। इसे ध्यान में रखते हुए, यहाँ शांति बहाल करने के प्रयास किए जा रहे हैं।
धारा 163 लगा दी गई है। एहतियात के तौर पर स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। इसलिए, मुझे उम्मीद है कि स्थिति जल्द ही सुधर जाएगी।
'प्रशासन और अधिकारियों के साथ हो रही बैठक'
गुप्ता ने आगे कहा कि स्थिति का जायज़ा लेने के लिए प्रशासन और अन्य अधिकारियों के साथ एक बैठक की जाएगी। उन्होंने आगे कहा कि आज हमारी एक बैठक होगी। यह बैठक कानून-व्यवस्था, प्रशासन, पुलिस या सुरक्षा बलों से जुड़े लोगों के साथ होगी
सोशल मीडिया पर सामने आ रहे कथित वीडियो पर बोलते हुए, उपराज्यपाल ने कहा कि चल रही जाँच से कई बातें सामने आएंगी, और आगे कहा कि गोलीबारी में शामिल सभी लोगों की पहचान की जाएगी।
गुप्ता ने स्थानीय लोगों, सामाजिक और धार्मिक संगठनों से लद्दाख की वास्तविक परंपराओं को बनाने और बनाए रखने की भी अपील की। उन्होंने कहा,
जो वीडियो सामने आए हैं, उनमें शांतिपूर्ण माहौल को भड़काने की कोशिश की गई थी। उसके बाद ही ऐसी कार्रवाई की गई है। हम नहीं चाहते कि हमारे युवाओं का भविष्य बर्बाद हो। इसलिए, मेरा मानना है कि चल रही जांच में कई बातें सामने आएंगी, कई लोगों से पूछताछ की जा रही है... उसके लिए भी आदेश जारी किए जा रहे हैं (सुरक्षा बलों द्वारा कथित गोलीबारी के संबंध में)... इसमें शामिल सभी लोगों की पहचान कर ली गई है। भविष्य में ऐसी कोई भी घटना बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मैं स्थानीय लोगों, यहाँ के हमारे ज़िम्मेदार लोगों, सामाजिक संगठनों, धार्मिक संगठनों से भी अनुरोध करना चाहता हूँ कि आप लद्दाख की असली परंपरा को बनाए रखने का प्रयास करें, और प्रशासन उनके साथ खड़ा है। -उपराज्यपाल कविंदर गुप्ता, लद्दाख
(समाचार एजेंसी एएनआई के साथ)
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।