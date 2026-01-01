लद्दाख में नाबालिग लड़की के अपहरण पर लेह बंद, पुलिस ने श्रीनगर से आरोपी को किया गिरफ्तार

राज्य ब्यूरो,जम्मू। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में नाबालिग लड़की के कथित अपहरण के आरोप में पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। बुधवार को लड़की के कथित अपहरण के विरोध में लेह जिले के साथ कारगिल के जंस्कार में भी बंद रहा।

लद्दाख बुद्धिस्ट एसोएिशन के आह्वान पर हुए इस बंद के दौरान पुलिस से इस मामले में जल्द व सख्त कार्रवाई की मांग की है। इसी बीच पुलिस की जांच में सामने आया है कि लड़की को कारगिल का एक व्यक्ति बहला फुसला कर श्रीनगर ले गया था।

लड़की 29 दिसंबर को लौट आई थी। एक अधिकारी ने बताया कि उसके लापता होने की रिपोर्ट 28 दिसंबर को लेह के खल्तसे में दर्ज हुई थी। मामला दर्ज करने के बाद लड़की व कथित अपहरण करने वाले की तलाश शुरू हो गई थी।

अधिकारी ने बताया कि इस मामले में सिट का गठन करने के साथ स्पष्ट किया गया था कि यह एक आपराधिक मामला है व इसे कोई सांप्रदायिक रंग नही देना चाहिए। ऐसा करने वालों की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कथित अपहरण के इस मामले के विरोध में बुधवार को ना लेह जिले के नुब्रा , चांगथाग, खल्तसे के साथ कारगिल के जंस्कार में लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन के आह्वान पर बंद रहा।

शीघ्र और सख्त कार्रवाई की मांग उठी इसी बीच लद्दाख लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन ने इस घटना की निंदा की है। बुधवार को लेह में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन के प्रधान छेरिंग दोरजे ने बताया कि घटना की जानकारी मिलते ही एलबीए महिला विंग ने त्वरित कार्रवाई की। महिला विंग की सदस्यों ने लड़की के माता-पिता से मुलाकात करने के साथ पुलिस से संपर्क कर मामले में शीघ्र व सख्त कार्रवाई की मांग की।

दोरजे ने इस मामले में लद्दाख पुलिस का आभार जताते हुए कहा कि पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए नाबालिग को खोजकर सुरक्षित रूप से उसके परिवार के सुपुर्द किया। उन्होंने आम जनता से अपील की कि किसी भी तरह की अफवाहों या झूठे आरोपों पर विश्वास न करें। संघ ने स्पष्ट किया कि एलबीए ने पूरे मामले में जिम्मेदारीपूर्वक व कानून के दायरे में रहकर कार्य किया। इस मामले में बंद पूरी तरह सफल रहा।

दोषियों को मिले कड़ी सजा उन्होंने दोहराया कि मामले की निष्पक्ष व गहन जांच होनी चाहिए। दोषियों को कानून के अनुसार सजा मिलनी चाहिए, ताकि क्षेत्र में साम्प्रदायिक सौहार्द बना रहे। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि कारगिल के नेताओं से संपर्क कर उनसे इस मामले को गंभीरता से लेने का आग्रह किया गया है।