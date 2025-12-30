Language
    जम्मू-कश्मीर: उच्च शिक्षा में बड़ा फेरबदल, 18 डिग्री कॉलेजों के प्रिंसिपलों का तबादला; 63 नए प्रभारी नियुक्त

    By Satnam Singh Edited By: Anku Chahar
    Updated: Tue, 30 Dec 2025 12:07 PM (IST)

    जम्मू-कश्मीर के उच्च शिक्षा विभाग ने 18 डिग्री कॉलेजों के प्रिंसिपलों का तबादला और नई नियुक्तियां की हैं। कुलविंदर कौर को महिला कॉलेज गांधीनगर और सुनी ...और पढ़ें

    प्रदेश में 18 डिग्री कालेजों के प्रिंसिपल बदले (फोटो: जागरण)

    राज्य ब्यूरो, जम्मू। उच्च शिक्षा विभाग ने 18 डिग्री कालेजों के प्रिंसिपलों के तबादले व नियुक्तियां की गई हैं। इसके साथ 63 कालेजों में प्रभारी प्रिंसिपल नियुक्त किए गए हैं। इस संबंध में विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव शांतमनु की तरफ से एक आदेश जारी किया गया है।

    इसके तहत डिग्री कालेज पलौड़ा की प्रिंसिपल कुलविंदर कौर का तबादला कर उन्हें महिला कालेज गांधीनगर और सुनील गुप्ता को कामर्स कालेज जम्मू का प्रिंसिपल बनाया गया है।
    इसी तरह महिला कालेज कठुआ की प्रिंसिपल सेवी बहल का तबादला कर उन्हें डिग्री कालेज पलौड़ा का प्रिंसिपल बनाया गया है।

    डिग्री कालेज कोटरंका के प्रिंसिपल अनवर शाह का तबादला कर उन्हें डिग्री कालेज राजौरी, डिग्री कालेज बटोत की प्रिंसिपल निर्लेप कौर का तबादला करने उन्हें डिग्री कालेज सांबा, सुधीर सिंह को डिग्री कालेज काजीगुंड, ढुंगी डिग्री कालेज के प्रिंसिपल जयपाल सिंह को महिला डिग्री कालेज कठुआ का प्रिंसिपल बनाया गया है।

    इसके अलावा डिग्री कालेज पुलवामा के प्रिंसिपल हेरिस इजहार तांत्रे को एसपी कालेज श्रीनगर, मसूद अहमद मलिक को गांधी मेमोरियल कालेज श्रीनगर, मुजफ्फर अहमद भट्ट को डिग्री कालेज बेमिना, गजाला गयास को डिग्री कालेज पंपोर, मोहम्मद हुसैन मलिक को डिग्री कालेज पट्टन, सुनील गुप्ता को कामर्स कालेज जम्मू का प्रिंसिपल बनाया गया है।

    मनोहर लाल को डिग्री कालेज कठुआ, मोहम्मद शफीक को डिग्री कालेज पहलगाम, मोहम्मद अब्बास शाह को डिग्री कालेज कुलगाम, फारूक अहमद को डिग्री कालेज नौशहरा, शमीम अहमद आजाद को डिग्री कालेज थन्नामंडी, मुदस्सर अफशान को डिग्री कालेज अवंतीपोरा का प्रिंसिपल बनाया गया है।

    वहीं, 63 एसोसिएट प्रोफेसर को प्रभारी प्रिंसिपल नियुक्त किया गया है। ये सभी एसोसिएट प्रोफेसर कालेजों के प्रभारी प्रिंसिपल का प्रभार देखेंगे। इनका इस पद पर कोई अधिकार नहीं होगा और इन पदों को जम्मू कश्मीर एजुकेशन गजटेड कालेज सर्विस भर्ती नियम 2014 के प्रावधानों के तहत भरा जाएगा। यह सारे प्रबंध अस्थायी हैं।