17 नवंबर से लापता कुलगाम की महिला जालंधर में मिली, पुलिस ने परिजनों से कराया मिलन

जागरण संवाददाता, श्रीनगर। दक्षिण कश्मीर के कुलगाम में पुलिस ने 17 नवंबर, 2025 को लापता हुई महिला का पता लगा लिया है और निरंतर प्रयासों और गहन जांच के बाद उसे उसके परिवार से मिला दिया है।



संबंधित अधिकारियों ने बताया कि 26 नवंबर, 2025 को कुलगाम पुलिस थाना को वसीम अहमद वानी नामत एक स्थानीय व्यक्ति से एक लिखित शिकायत मिली, जिसमें उन्होंने बताया कि उनकी पत्नी बिस्मा जान 17 नवंबर से कुलगाम के अम्नो इलाके में अपने किराए के मकान से लापता हैं। शिकायत पर तुरंत कार्रवाई करते हुए, पुलिस ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की और विस्तृत जांच शुरू की।



गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज होने के बाद, कुलगाम पुलिस ने उप पुलिस अधिकारी (डीएसपी) मुख्यालय कुलगाम और थाना प्रभारी की कड़ी निगरानी में एक व्यापक तलाशी अभियान चलाया। कई पुलिस टीमों को तैनात किया गया और लापता महिला का पता लगाने के लिए सभी उपलब्ध तकनीकी का उपयोग किया गया।