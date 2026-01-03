Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    17 नवंबर से लापता कुलगाम की महिला जालंधर में मिली, पुलिस ने परिजनों से कराया मिलन

    By Raziya Noor Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Sat, 03 Jan 2026 11:26 PM (IST)

    कुलगाम पुलिस ने 17 नवंबर, 2025 से लापता एक महिला बिस्मा जान का पता लगाकर उसे परिवार से मिला दिया है। महिला के पति वसीम अहमद वानी ने 26 नवंबर को गुमशुद ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    लापता कुलगाम की महिला जालंधर में मिली। सांकेतिक फोटो

    जागरण संवाददाता, श्रीनगर। दक्षिण कश्मीर के कुलगाम में पुलिस ने 17 नवंबर, 2025 को लापता हुई महिला का पता लगा लिया है और निरंतर प्रयासों और गहन जांच के बाद उसे उसके परिवार से मिला दिया है।

    संबंधित अधिकारियों ने बताया कि 26 नवंबर, 2025 को कुलगाम पुलिस थाना को वसीम अहमद वानी नामत एक स्थानीय व्यक्ति से एक लिखित शिकायत मिली, जिसमें उन्होंने बताया कि उनकी पत्नी बिस्मा जान 17 नवंबर से कुलगाम के अम्नो इलाके में अपने किराए के मकान से लापता हैं। शिकायत पर तुरंत कार्रवाई करते हुए, पुलिस ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की और विस्तृत जांच शुरू की।

    गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज होने के बाद, कुलगाम पुलिस ने उप पुलिस अधिकारी (डीएसपी) मुख्यालय कुलगाम और थाना प्रभारी की कड़ी निगरानी में एक व्यापक तलाशी अभियान चलाया। कई पुलिस टीमों को तैनात किया गया और लापता महिला का पता लगाने के लिए सभी उपलब्ध तकनीकी का उपयोग किया गया।

    कई दिनों की निरंतर कोशिशों के बाद पुलिस दल जालंधर से महिला का पता लगाने में सफल रहा। पुलिस ने बताया कि सभी आवश्यक कानूनी और चिकित्सा औपचारिकताएं पूरी करने के बाद महिला को सुरक्षित उसके परिजनों को सौंप दिया गया।