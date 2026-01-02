Language
    जम्मू-कश्मीर: कटड़ा में पुलिस ने नाकाम की गोवंश तस्करी की बड़ी कोशिश, छह मवेशी बचाए

    By Rakesh Sharma Edited By: Prince Sharma
    Updated: Fri, 02 Jan 2026 03:44 PM (IST)

    रियासी पुलिस ने कटड़ा में गोवंश तस्करी के एक बड़े प्रयास को विफल कर दिया। सूल पुलिस नाका पर एक टाटा लोड कैरियर को रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन चालक ...और पढ़ें

    Hero Image

    संवाद सहयोगी, कटड़ा। जिला पुलिस रियासी ने सतर्कता और त्वरित कार्रवाई करते हुए गोवंश की तस्करी की एक बड़ी कोशिश को नाकाम कर दिया। यह कार्रवाई पुलिस पोस्ट ककरयाल कटड़ा के अंतर्गत सूल पुलिस नाका पर तैनात पुलिस कर्मियों ने की। जानकारी के अनुसार, गुरुवार सुबह 5 बजे नंगल- मघाल की ओर से उधमपुर की तरफ जा रहे एक टाटा लोड कैरियर को नियमित जांच के लिए रुकने का इशारा किया गया,

    लेकिन वाहन चालक ने रुकने के बजाय तेज रफ्तार में नाका तोड़ते हुए कटड़ा की ओर मोड़कर फरार होने का प्रयास किया। वहीं सतर्कता बरतते हुए पुलिस कर्मियों ने वाहन का पीछा किया। पुलिस के वाहन को आते देख चालक सूल नाला के किनारे वाहन को सड़क पर छोड़कर अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने जब वाहन की तलाशी ली तो उसमें छह गोवंश को बेहद क्रूर और अमानवीय तरीके से बांधकर ले जाया जा रहा था।

    सभी मवेशियों को तस्करों के चंगुल से छुड़ा कर उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया गया। उसके बाद तस्करी में इस्तेमाल वाहन को जब्त कर लिया गया। इस संबंध में पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। फरार आरोपी की पहचान और गिरफ्तारी के लिए जांच जारी है। यह पूरी कार्रवाई पुलिस पोस्ट ककरयाल, कटड़ा के प्रभारी पीएसआई अखिलेश खजूरिया और थाना कटड़ा के प्रभारी निरीक्षक रंजीत सिंह राव द्वारा, एसडीपीओ कटड़ा डॉ. भीष्म दुबे तथा एसपी कटड़ा विपन चंद्रन की कड़ी निगरानी में अंजाम दी गई।

    इस मौके पर एसएसपी रियासी परमवीर सिंह ने गोवंश तस्करी के खिलाफ पुलिस की प्रतिबद्धता दोहराते हुए आम जनता से अपील की कि वे ऐसे अवैध कृत्यों की जानकारी तुरंत पुलिस को दें और कानून व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें।

    वहीं स्थानीय लोगों ने पुलिस की तत्परता और कार्रवाई की सराहना करते हुए कहा कि अगर पुलिस अपनी भूमिका ईमानदारी से निभाए तो पशु तस्करी पर काफी हद तक अंकुश लग सकता है। उन्होंने पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों से क्षेत्र में आए दिन हो रही पशु तस्करी को रोकने के लिए विभिन्न मार्गों पर वाहनों की नियमित जांच करने की मांग की है।