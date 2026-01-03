कश्मीर में 70 से अधिक डॉक्टरों को नियुक्ति का इंतजार, स्वास्थ्य निदेशालय में अटैच होने के बावजूद नहीं मिल रहा वेतन

राज्य ब्यूरो, जागरण, जम्मू। कश्मीर संभाग में एमबीबीएस, एमडी और डीएनबी कोर्स पूरा कर चुके 70 से अधिक डॉक्टर तीन महीनों से अपनी नियुक्ति की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इन सभी को स्वास्थ्य निदेशालय कश्मीर में अटैच किया गया है। उन्हें अभी वेतन भी नहीं मिला है।

स्वास्थ्य विभाग कश्मीर से मिली जानकारी के अनुसार ये डॉक्टर पहले से ही सरकारी नौकरी में थे और उन्होंने उच्च शिक्षा के लिए ज़रूरी इजाज़त लेकर पोस्टग्रेजुएट और सुपर स्पेशियलिटी कोर्स किए। हालांकि अभी वे करीब चार महीनों से बिना किसी काम के ही स्वास्थ्य निदेशालय में बैठे हुए हैं।

अटैच इन डॉक्टरों ने बताया कि अधिकारियों ने उन्हें बताया था कि उनकी लिस्ट आगे की पोस्टिंग के लिए नागरिक सचिवालय में स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग को पहले ही भेज दी गई है। बार-बार आश्वासन देने के बावजूद अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है जिससे वे बेरोज़गार हैं। उनके पास कोई वित्तीय सहायता भी नहीं है।

डॉक्टरों का कहना है कि इससे न सिर्फ उन्हें और उनके परिजनों को परेशानी हो रही है बल्कि इससे अस्पतालों में मरीजों की देखभाल भी प्रभावित हो रही है। जम्मू-कश्मीर के कई सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी बनी हुई है और उनकी सेवाएं लेने के स्थान पर उन्हें अटैच करके रखा हुआ है।