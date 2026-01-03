Language
    कश्मीर में 70 से अधिक डॉक्टरों को नियुक्ति का इंतजार, स्वास्थ्य निदेशालय में अटैच होने के बावजूद नहीं मिल रहा वेतन

    By Rohit Jandiyal Edited By: Rahul Sharma
    Updated: Sat, 03 Jan 2026 06:04 PM (IST)

    कश्मीर संभाग में एमबीबीएस, एमडी और डीएनबी कोर्स पूरे कर चुके 70 से अधिक डॉक्टर तीन महीनों से अपनी नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं। ये डॉक्टर स्वास्थ्य न ...और पढ़ें

    कश्मीर संभाग से इन डॉक्टरों ने सचिव से हस्तक्षेप की अपील की है।

    राज्य ब्यूरो, जागरण, जम्मू। कश्मीर संभाग में एमबीबीएस, एमडी और डीएनबी कोर्स पूरा कर चुके 70 से अधिक डॉक्टर तीन महीनों से अपनी नियुक्ति की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इन सभी को स्वास्थ्य निदेशालय कश्मीर में अटैच किया गया है। उन्हें अभी वेतन भी नहीं मिला है।

    स्वास्थ्य विभाग कश्मीर से मिली जानकारी के अनुसार ये डॉक्टर पहले से ही सरकारी नौकरी में थे और उन्होंने उच्च शिक्षा के लिए ज़रूरी इजाज़त लेकर पोस्टग्रेजुएट और सुपर स्पेशियलिटी कोर्स किए। हालांकि अभी वे करीब चार महीनों से बिना किसी काम के ही स्वास्थ्य निदेशालय में बैठे हुए हैं।

    अटैच इन डॉक्टरों ने बताया कि अधिकारियों ने उन्हें बताया था कि उनकी लिस्ट आगे की पोस्टिंग के लिए नागरिक सचिवालय में स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग को पहले ही भेज दी गई है। बार-बार आश्वासन देने के बावजूद अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है जिससे वे बेरोज़गार हैं। उनके पास कोई वित्तीय सहायता भी नहीं है।

    डॉक्टरों का कहना है कि इससे न सिर्फ उन्हें और उनके परिजनों को परेशानी हो रही है बल्कि इससे अस्पतालों में मरीजों की देखभाल भी प्रभावित हो रही है। जम्मू-कश्मीर के कई सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी बनी हुई है और उनकी सेवाएं लेने के स्थान पर उन्हें अटैच करके रखा हुआ है।

    मंत्री से लेकर अधिकारी तक विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी होने की बात कहते हैं तो फिर हम सभी प्रशिक्षित विशेषज्ञों की सेेवाएं क्यों नहीं ली जा रही हैं। उन्होंने विभाग के सचिव डा. सैयद आबिद रशीद शाह से इस मामले में हस्तक्षेप करने को कहा है। उन्होंने कहा कि सचिव को उनको नियुक्ति कर उनकी सेवाएं लेनी चाहिए और वेतन भी जारी करना चाहिए।