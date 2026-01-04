धर्म के नाम पर 'धंधा', माता वैष्णो देवी यात्रा मार्ग पर बच्चों से मंगवाया जा रहा भीख, जम्मू प्रशासन पर उठे सवाल
जागरण संवाददाता, जम्मू। माता वैष्णो देवी यात्रा मार्ग पर कंजक (देवी के रूप में पूजी जाने वाली कन्या) के रूप में बच्चों से जबरन भीख मंगवाने का काला सच उजागर हुआ है। एक बच्ची ने बताया कि उन्हें जबरन श्रद्धालुओं से पैसे मांगने के लिए बैठा दिया जाता है।
बच्चियों से भीख मंगवाने का वीडियो वायरल
दरअसल, मां वैष्णो के दर्शन को आए एक श्रद्धालु ने एक बच्ची से बात कर वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया था, जिसमें देखा गया कि गले में लाल रंग की चुनरी और सिर पर लाल पटका पहनाकर कुछ बच्चियों से भीख मंगवाने का कार्य कराया जा रहा है।
जिस उम्र में मासूम बच्चियों को स्कूल में होना चाहिए था, वह कड़ाके की सर्दी में नंगे पांव ठंडे फर्श पर दो-चार रुपये के लिए हाथ पसार रही हैं। वहीं, कंजक के रूप में इन बच्चियों को पैसे देने वाले श्रद्धालु भी जाने-अनजाने भिक्षावृत्ति को बढ़ा रहे हैं।
स्थानीय प्रशासन की भूमिका पर उठे सवाल
कुछ वर्षों में भिक्षाटन करने वालों की संख्या तेजी से बढ़ी है और यात्रा मार्ग पर कंजक के नाम पर 100 से अधिक बच्चियां भिक्षाटन करती दिख रही हैं। साथ ही आधार शिविर कटड़ा में भी बच्चियों से भीख मंगवाई जा रही है। इस घटना ने गैर सरकारी संगठनों, समाज कल्याण विभाग, पुलिस-प्रशासन, श्राइन बोर्ड की भूमिका को कठघरे में ला खड़ा किया।
घटना का वीडियो वायरल होने पर पुलिस हरकत में आई और बच्चियों को शेल्टर होम भिजवाया गया। इस मामले में श्राइन बोर्ड के इंफोर्समेंट विंग ने भी सख्ती बढ़ा दी है।
बच्चियों से भीख मंगवाने वाले लोग कौन?
हालांकि, कटड़ा में भिक्षावृत्ति अभी भी जारी है। बच्चों के साथ बुजुर्ग भी भीख मांगते दिखते हैं। लेकिन प्रशासन इस बात पर चुप्पी साधे हुए है कि बच्चियों से भीख मंगवाने वाले लोग कौन हैं?
