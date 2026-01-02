जम्मू-कश्मीर स्कूल शिक्षा बोर्ड का पुराना पाठयक्रम समाप्त, अब नए सिलेबस के अनुसार होगी परीक्षा

राज्य ब्यूरो, जम्मू। जम्मू कश्मीर स्कूल शिक्षा बोर्ड(जेकेबीओएसई) के अधीनस्थ 10वीं,11वीं और 12 वीं कक्षा की वार्षिक बोर्ड परीक्षा में विफल रहे छात्रों को अब नए पाठयक्रम के अनुरूप ही वार्षिक बोर्ड परीक्षा में भाग लेना होगा। बोर्ड ने पुराने पाठयक्रम को पूरी तरह समाप्त कर दिया है। इस बीच, जेकेबीएसई की रिक्त पड़े चेयरमैन पद पर प्रो वाहिद मखदूमी की नियुक्ति हो सकती है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

जेकेबीओएसई ने आज 10वीं,11वीं और 12वीं कक्षा के फेल फेल/री-अपीयर उम्मीदवारों के लिए पुराने पाठयक्रम को समाप्त करने की अधिसूचना जारी करते हुए कहा कि संबधित छात्रों को पुराने पाठयक्रम के तहत परीक्षा में बैठने और उसे पास करने के कई अवसर प्रदान किए जा चुके हैं।

\पुराने पाठयक्रम के तहत परीक्षा का नहीं मिलेगा मौका पुराने पाठयक्रम की वैधता पहले ही समाप्त हो चुकी है। इसलिए अब इसलिए फेल/री-अपीयर छात्रों को पुराने पाठयक्रम के तहत परीक्षा में बैठने का कोई और मौका नहीं दिया जाएगा। इसलिए संबधित छात्र इस वर्ष के आखिर में समर जोन की परीक्षाएं समाप्त होने और वार्षिक परिणाम आने के बाद होने वाले सालाना प्राइवेट/द्विवार्षिक परीक्षा के लिए नए पाठयक्रम के मुताबिक ही तैयारी करें।

संबधित अधिकारियों ने बताया कि पुराना पाठयक्रम के तहत परीक्षा में बैठने की अनुमति समाप्त करने की अधिसूचना परीक्षा से काफी पहले जारी की गई है ताकि पुराने पाठयक्रम के छात्रों केा 2026 और उसके बाद सालाना प्राइवेट/द्विवार्षिक परीक्षा में बैठने के लिए समय पर नए पाठयक्रम के मुताबिक परीक्षा में भाग लेने मं दिक्कत न हो। उन्होंने बताया किपुराने पाठयक्रम के तहत 10वीं,11वीं और 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा में विफल रहे छात्रों की संख्या भी बहुत कम है।