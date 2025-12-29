Language
    J&K Weather: जम्मू रेलवे स्टेशन पर कोहरे का कहर, 4 ट्रेनें रद; जानें कैसा रहेगा मौसम

    By Dinesh Mahajan Edited By: Anku Chahar
    Updated: Mon, 29 Dec 2025 07:50 AM (IST)

    जम्मू रेलवे स्टेशन पर खराब मौसम और कोहरे के कारण रेल यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ। रविवार को चार ट्रेनें रद्द कर दी गईं, जबकि कई प्रमुख एक्सप्रेस और ...और पढ़ें

    जम्मू स्टेशन पर यात्री रहे परेशान, रेलवे ने जारी की ट्रेनों की स्थिति (फाइल फोटो)

    जागरण संवाददाता, जम्मू। मौसम की खराबी का सीधा असर रेल यातायात पर देखने को मिल रहा है। जम्मू रेलवे स्टेशन पर रविवार को रेल संचालन बुरी तरह प्रभावित रहा, जिससे यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा।

    रेलवे से मिली जानकारी के अनुसार जम्मू आने वाली चार ट्रेनों को रद कर दिया गया, जबकि कई प्रमुख एक्सप्रेस और सुपरफास्ट ट्रेनें घंटों की देरी से जम्मू पहुंचीं और यहां से रवाना हुईं।

    जम्मू आने वाली ट्रेनों में श्रीशक्ति एक्सप्रेस तीन घंटे, जम्मू राजधानी एक्सप्रेस एक घंटे, हेमकुंट एक्सप्रेस चार घंटे, उत्तर संपर्क क्रांति एक्सप्रेस चार घंटे, पूजा एक्सप्रेस पांच घंटे, बेगमपुरा एक्सप्रेस साढ़े चार घंटे और ताता मूरी एक्सप्रेस करीब नौ घंटे की देरी से पहुंची।

    इसके अलावा वंदे भारत एक्सप्रेस, मालवा एक्सप्रेस, शालीमार एक्सप्रेस, हिमगिरी एक्सप्रेस, अर्चना एक्सप्रेस सहित कई अन्य गाड़ियां भी तीन से पांच घंटे तक देरी से चलीं।

    जम्मू से रवाना होने वाली ट्रेनों पर भी मौसम का असर साफ नजर आया। बेगमपुरा एक्सप्रेस तीन घंटे की देरी से रवाना हुई, जबकि हेमकुंट एक्सप्रेस लगभग एक घंटे की देरी से स्टेशन से चली।

    लंबे इंतजार के चलते प्लेटफार्मों पर यात्रियों की भीड़ लगी रही और कई यात्रियों को वैकल्पिक साधनों की तलाश करनी पड़ी।

    रेलवे अधिकारियों के अनुसार खराब मौसम के कारण ट्रेनों की समय-सारिणी प्रभावित हुई है। कोहरे और अन्य मौसमी कारणों से ट्रेनों की रफ्तार सीमित रखनी पड़ी, जिससे संचालन में देरी हुई।

    इस बीच चार ट्रेनों को पूरी तरह रद कर दिया गया। इनमें गरीब रथ एक्सप्रेस, योगनगरी एक्सप्रेस, अमृतसर–श्री माता वैष्णो देवी कटरा वंदे भारत एक्सप्रेस तथा वेरावल–सोमनाथ एक्सप्रेस शामिल हैं। अचानक रद हुई ट्रेनों से यात्रियों को सबसे ज्यादा परेशानी झेलनी पड़ी।