    कश्मीरी छात्रों और शॉल विक्रेताओं पर एसोसिएशन ने हमलों के खिलाफ गृह मंत्री को लिखा लेटर

    By Rohit Jandiyal Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Tue, 30 Dec 2025 06:00 AM (IST)

    जम्मू-कश्मीर स्टूडेंट्स एसोसिएशन ने हिमाचल प्रदेश में कश्मीरी छात्रों और शाल विक्रेताओं के खिलाफ बढ़ती कथित हिंसा को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अ ...और पढ़ें

    राज्य ब्यूरो, जम्मू। जम्मू-कश्मीर स्टूडेंट्स एसोसिएशन ने हिमाचल प्रदेश में कश्मीरी छात्रों और शाल विक्रेताओं के खिलाफ कथित तौर पर बढ़ती उत्पीड़न और हिंसा की घटनाओं को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर हस्तक्षेप की मांग की है। एसोसिएशन के अनुसार, कांगड़ा जिले के देहरा क्षेत्र में पिछले सप्ताह कश्मीरी शाल विक्रेता जहांगीर अहमद पर कथित रूप से कुछ असामाजिक तत्वों ने हमला किया।

    इस मामले को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के कार्यालय के समक्ष भी उठाया गया है। एसोसिएशन ने अपने पत्र में कहा कि बीते एक वर्ष के दौरान उत्तरी भारत के कई राज्यों में कश्मीरी छात्रों और व्यापारियों के साथ घटनाएं सामने आई हैं, लेकिन हिमाचल प्रदेश स्थिति को लेकर विशेष रूप से गंभीर चिंता का विषय बन गया है।

    राज्य में ऐसी घटनाएं चिंताजनक

    बार-बार ज्ञापन देने, आश्वासन मिलने और विभिन्न स्तरों पर हस्तक्षेप के बावजूद राज्य में ऐसी घटनाएं चिंताजनक हैं। जमीनी स्तर पर प्रभावी कार्रवाई का अभाव है। पत्र में कहा गया है कि केवल इस वर्ष में ही हिमाचल प्रदेश में कश्मीरी शाल विक्रेताओं के साथ 18 हमले, धमकी और उत्पीड़न की घटनाएं हुई हैं। कई मामलों में न तो समय पर एफआइआर दर्ज की गई और न ही कोई ठोस गिरफ्तारी या निवारक कदम उठाए गए।

    एसोसिएशन ने चेतावनी दी कि ऐसी घटनाओं के प्रभाव हिमाचल प्रदेश तक सीमित नहीं रहेंगे। उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से आग्रह किया कि वे हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से पिछले एक वर्ष में हुई सभी घटनाओं, दर्ज एफआइआर, गिरफ्तारियों, अभियोजन और रोकथाम के उपायों पर विस्तृत रिपोर्ट तलब करें।