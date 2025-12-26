जम्मू आरएसपुरा में चोरों का कहर, किसानों की सिंचाई मोटरें चोरी होने से हो रहा भारी नुकसान
जम्मू के आरएसपुरा में चोरों का आतंक जारी है, जिससे किसानों को भारी नुकसान हो रहा है। सिंचाई के लिए इस्तेमाल होने वाली मोटरें चोरी हो रही हैं, जिससे कि ...और पढ़ें
संवाद सहयोगी, आरएसपुरा। आरएसपुरा क्षेत्र के गांव पुरो भाना में वीरवार रात अज्ञात चोरों ने किसानों के खेतों को निशाना बनाते हुए तीन सिंचाई मोटर चोरी कर लीं। लगातार हो रही चोरी की घटनाओं से किसान वर्ग में भारी रोष व्याप्त है।
पीड़ित किसान चमन लाल पुत्र ज्ञानचंद ने बताया कि उसके खेतों से दो पानी की मोटर चोरी हो गई हैं। उसने बताया कि शनिवार सुबह जब वह सिंचाई के लिए खेतों में पहुंचा तो देखा कि मोटर गायब थीं।
नुकसान की भरपाई करना मुश्किल
चमन लाल के अनुसार एक मोटर लगाने में करीब 30 से 40 हजार रुपये तक का खर्च आता है, जबकि उसकी दो मोटर चोरी होने से उसे लगभग 60 से 70 हजार रुपये का नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि इतना नुकसान होने के बाद पूरे साल खेती करने के बावजूद इस राशि की भरपाई कर पाना उसके लिए बेहद मुश्किल होगा।
इसी तरह किसान राम स्वरूप पुत्र मेला राम की भी खेतों से एक सिंचाई मोटर चोरी हो गई, जिसके बाद उन्होंने स्थानीय पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई। दोनों किसानों की शिकायत पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच की और मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।
चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ रही
किसानों का कहना है कि पिछले कुछ समय से क्षेत्र में खेतों से सिंचाई मोटरों की चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, लेकिन पुलिस की लापरवाही के चलते चोरों के हौसले बुलंद हैं। किसानों का आरोप है कि भारी-भरकम मोटर भी रात के अंधेरे में चोरी हो रही हैं, जिससे यह साफ है कि चोर बेखौफ होकर वारदातों को अंजाम दे रहे हैं।
पीड़ित किसानों ने पुलिस प्रशासन से मांग की है कि इस मामले में सख्त कार्रवाई की जाए, चोरों को जल्द पकड़ा जाए और सर्दियों के मौसम को देखते हुए क्षेत्र में पुलिस चौकियों पर तैनाती बढ़ाई जाए। साथ ही रात की गश्त को और तेज व प्रभावी बनाया जाए ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं पर अंकुश लग सके।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।