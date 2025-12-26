जम्मू आरएसपुरा में चोरों का कहर, किसानों की सिंचाई मोटरें चोरी होने से हो रहा भारी नुकसान

संवाद सहयोगी, आरएसपुरा। आरएसपुरा क्षेत्र के गांव पुरो भाना में वीरवार रात अज्ञात चोरों ने किसानों के खेतों को निशाना बनाते हुए तीन सिंचाई मोटर चोरी कर लीं। लगातार हो रही चोरी की घटनाओं से किसान वर्ग में भारी रोष व्याप्त है।

पीड़ित किसान चमन लाल पुत्र ज्ञानचंद ने बताया कि उसके खेतों से दो पानी की मोटर चोरी हो गई हैं। उसने बताया कि शनिवार सुबह जब वह सिंचाई के लिए खेतों में पहुंचा तो देखा कि मोटर गायब थीं। नुकसान की भरपाई करना मुश्किल चमन लाल के अनुसार एक मोटर लगाने में करीब 30 से 40 हजार रुपये तक का खर्च आता है, जबकि उसकी दो मोटर चोरी होने से उसे लगभग 60 से 70 हजार रुपये का नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि इतना नुकसान होने के बाद पूरे साल खेती करने के बावजूद इस राशि की भरपाई कर पाना उसके लिए बेहद मुश्किल होगा।

इसी तरह किसान राम स्वरूप पुत्र मेला राम की भी खेतों से एक सिंचाई मोटर चोरी हो गई, जिसके बाद उन्होंने स्थानीय पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई। दोनों किसानों की शिकायत पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच की और मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।

चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ रही किसानों का कहना है कि पिछले कुछ समय से क्षेत्र में खेतों से सिंचाई मोटरों की चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, लेकिन पुलिस की लापरवाही के चलते चोरों के हौसले बुलंद हैं। किसानों का आरोप है कि भारी-भरकम मोटर भी रात के अंधेरे में चोरी हो रही हैं, जिससे यह साफ है कि चोर बेखौफ होकर वारदातों को अंजाम दे रहे हैं।