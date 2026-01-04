गणतंत्र दिवस से पहले जम्मू में सुरक्षा के कड़े इंतजाम, ओवर ग्राउंड वर्कर्स की हो रही पहचान

Language
    By Dinesh Mahajan Edited By: Shivaji Mishra
    Updated: Sun, 04 Jan 2026 03:29 PM (IST)

    जम्मू में सुरक्षा के कड़े इंतजाम (फाइल फोटो)

    जागरण संवाददाता, जम्मू। गणतंत्र दिवस से पहले जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। आतंकी हमले की संभावित चेतावनियों के मद्देनजर ओवर ग्राउंड वर्कर्स (OGW) की पहचान के लिए स्पेशल वेरिफिकेशन अभियान चलाया जा रहा है।

    गणतंत्र दिवस के मद्देनजर घाटी में हाई अलर्ट

    जानकारी के अनुसार, गणतंत्र दिवस को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए जम्मू पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था को पूरी तरह चाक-चौबंद कर दिया है। विभिन्न केंद्रीय और राज्य स्तरीय सुरक्षा एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित कर पुलिस हर स्तर पर निगरानी बढ़ा रही है। शहर से लेकर बाहरी इलाकों तक अतिरिक्त सुरक्षाबलों की तैनाती की गई है और संवेदनशील स्थानों पर विशेष नजर रखी जा रही है।

    इसी कड़ी में जम्मू पुलिस ने आतंकियों को मदद पहुंचाने वाले ओवर ग्राउंड वर्कर्स (OGW) की पहचान के लिए विशेष सत्यापन अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत किरायेदारों, होटलों, गेस्ट हाउसों और दुकानों में काम करने वाले सहायकों का रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है।

    किरायेदारों को लिए पुलिस वेरिफिकेशन अनिवार्य

    मकान मालिकों और व्यापारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने यहां रहने या काम करने वाले प्रत्येक व्यक्ति का पुलिस सत्यापन अनिवार्य रूप से कराएं। बिना सत्यापन के किसी को भी रखने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। इसके लिए बकायदा पुलिसकर्मी बाजारों में घूम कर लाउडस्पीकर से घोषणा भी कर रहे हैं।

    पुलिस सूत्रों के अनुसार, हाल के दिनों में सुरक्षा एजेंसियों को कुछ इनपुट मिले हैं, जिनके आधार पर यह कदम उठाया गया है। पुलिस टीमें घर-घर जाकर दस्तावेजों की जांच कर रही हैं और संदिग्ध गतिविधियों पर तुरंत कार्रवाई की जा रही है। इसके साथ ही नाकों पर चेकिंग, वाहन तलाशी और पैदल गश्त को भी तेज कर दिया गया है।

    एमए स्टेडियम को सील करने की तैयारी में सुरक्षाबल

    गणतंत्र दिवस के मुख्य समारोह स्थल एमए स्टेडियम की सुरक्षा को लेकर भी विशेष तैयारियां की जा रही हैं। सुरक्षा कारणों से कार्यक्रम से पहले स्टेडियम को सील करने की योजना है। स्टेडियम के आसपास बहुस्तरीय सुरक्षा घेरा बनाया जाएगा, जिसमें सीसीटीवी कैमरों, बम निरोधक दस्तों और डॉग स्क्वॉड की मदद ली जाएगी। बिना पास के किसी भी व्यक्ति को समारोह स्थल के आसपास जाने की अनुमति नहीं होगी।

    प्रशासन और पुलिस ने आम जनता से भी अपील की है कि वे किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें और सुरक्षा जांच में सहयोग करें, ताकि राष्ट्रीय पर्व को पूरी शांति और गरिमा के साथ मनाया जा सके।

    स्थानीय नागरिकों से पुलिस की विशेष अपील

    जम्मू सांबा कठुआ रेंज के डीआइजी शिव कुमार शर्मा ने बताया कि गणतंत्र दिवस को लेकर जम्मू पुलिस पूरी तरह सतर्क है। हमें जो भी सुरक्षा संबंधी इनपुट मिले हैं, उनके आधार पर सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। ओवर ग्राउंड वर्कर्स की पहचान करना हमारी प्राथमिकता है, क्योंकि आतंकी इन्हीं के माध्यम से स्थानीय स्तर पर मदद हासिल करने की कोशिश करते हैं।

    उन्होंने कहा, 'किरायेदारों और दुकानों में काम करने वाले सहायकों का सत्यापन अनिवार्य किया गया है। एमए स्टेडियम सहित सभी संवेदनशील स्थानों पर बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था रहेगी। आम नागरिकों से अपील है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें।' 