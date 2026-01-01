Photos: स्विट्जरलैंड सा नजारा... कश्मीर में नए साल पर स्नोफॉल, चांदी की तरह चमके पहाड़; पर्यटकों की हुई मौज

जागरण संवाददाता, जम्मू। जम्मू और कश्मीर में नए साल के मौके पर पहाड़ सफेद चादर से ढके नजर आए। पर्यटन स्थल सोनमर्ग, गुलमर्ग सहित कश्मीर घाटी के ऊंचे इलाकों में बर्फबारी हुई, जिसका पर्यटकों ने जमकर लुत्फ उठाया। वहीं, जम्मू में बुधवार को इस मौसम का अब तक का सबसे ठंडा दिन दर्ज किया गया। दिनभर घने कोहरे और शीतलहर के चलते जनजीवन पूरी तरह प्रभावित रहा। सुबह से ही छाया घना कोहरा देर तक बना रहा। जिससे दृश्यता बेहद कम रही और सड़क यातायात पर भी असर पड़ा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

ठंड और कोहरे के कारण जम्मू शहर में बाजार देर से खुले और आम गतिविधियां सुस्त नजर आईं। कई इलाकों में वाहन चालकों को दिनभर हेडलाइट जलाकर चलना पड़ा। मौसम विज्ञान केंद्र, श्रीनगर अनुसारए आने वाले 48 घंटों के दौरान जम्मू संभाग के मैदानी क्षेत्रों में मध्यम से घना कोहरा बने रहने की संभावना है। वहीं 31 दिसंबर की रात से 1 जनवरी की सुबह तक जम्मू-कश्मीर के कई हिस्सों में बादल छाए रहने के साथ हल्की बारिश और ऊंचे इलाकों में बर्फबारी के आसार हैं।

प्रशासन ने यात्रियों और वाहन चालकों से कोहरे और फिसलन भरी सड़कों को देखते हुए सतर्क रहने और यातायात संबंधी दिशा-निर्देशों का पालन सख्ती से करने के लिए कहा है। जम्मू में अधिकतम तापमान 14.3 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया, जो सामान्य से 4.4 डिग्री कम रहा। इस सीजन में यह अब तक का सबसे कम अधिकतम तापमान है। भद्रवाह, बनिहाल, बटोत, डोडा क्षेत्र में तापमान भले ही सामान्य से कुछ ऊपर रहा लेकिन पिछले कुछ दिनों के आम

दिनों की तुलना में ठंड में गिरावट दर्ज की गई। जम्मू का अधिकतम तापमान 14.7 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 10.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जो सामान्य से 3.3 डिग्री अधिक रहा।

बनिहाल में अधिकतम तापमान 14.2 डिग्री और न्यूनतम तापमान 5.9 डिग्री सेल्सियस रहा। श्री माता वैष्णो देवी के आधार शिविर कटड़ा में अधिकतम तापमान 15.4 डिग्री जबकि न्यूनतम तापमान 10.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। भद्रवाह में अधिकतम तापमान 15.7 डिग्री और न्यूनतम तापमान 4.0 डिग्री सेल्सियस रहा।