नववर्ष पर उत्तर रेलवे की यात्रियों को सौगात, जम्मू मंडल चलाएगा नई दिल्ली–कटड़ा विशेष ट्रेनें, जानिए पूरी डिटेल
रेलवे ने नववर्ष पर यात्रियों और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए नई दिल्ली-श्री माता वैष्णो देवी कटड़ा के बीच विशेष आरक्षित ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया ह ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, जम्मू। नववर्ष के अवसर पर यात्रियों और श्रद्धालुओं की बढ़ती आवाजाही को देखते हुए रेलवे ने बड़ी राहत दी है। जम्मू रेल मंडल द्वारा नए साल के दौरान यात्रियों के सुगम एवं सुरक्षित आवागमन के लिए नई दिल्ली–श्री माता वैष्णो देवी कटड़ा–नई दिल्ली के बीच विशेष आरक्षित ट्रेन चलाने का निर्णय लिया गया है।
यह स्पेशल ट्रेन 27 दिसंबर से 1 जनवरी तक संचालित की जाएगी। नववर्ष के दौरान होने वाली भारी भीड़ को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी।
रेलवे अधिकारियों के अनुसार, विशेष आरक्षित ट्रेन संख्या 04081 नई दिल्ली से श्री माता वैष्णो देवी कटड़ा के लिए 27 दिसंबर से 31 दिसंबर 2025 तक (कुल 5 ट्रिप) चलाई जाएगी।
यह ट्रेन अपने पहले फेरे में 27 दिसंबर को रात 11.45 बजे नई दिल्ली से रवाना होकर अगले दिन दोपहर 12 बजे कटड़ा पहुंचेगी। मार्ग में यह ट्रेन पानीपत, कुरुक्षेत्र, अंबाला कैंट, लुधियाना, जालंधर कैंट, पठानकोट कैंट, जम्मू तथा बलिदानी कैप्टन तुषार महाजन (उधमपुर) रेलवे स्टेशनों पर रुकेगी।
वहीं, वापसी के लिए विशेष आरक्षित ट्रेन संख्या 04082 श्री माता वैष्णो देवी कटड़ा से नई दिल्ली के लिए 28 दिसंबर से 1 जनवरी तक (कुल 5 ट्रिप) चलाई जाएगी। यह ट्रेन अपने पहले दिन 28 दिसंबर को रात 9.20 बजे कटड़ा से प्रस्थान कर अगले दिन सुबह 10 बजे नई दिल्ली पहुंचेगी। इस दौरान यह ट्रेन उधमपुर, जम्मू, पठानकोट कैंट, जालंधर कैंट, लुधियाना, अंबाला कैंट, कुरुक्षेत्र और पानीपत स्टेशनों पर ठहराव करेगी।
जम्मू मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक उचित सिंघल ने बताया कि इन विशेष आरक्षित ट्रेनों का संचालन जम्मू-कश्मीर में पर्यटकों और श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या तथा छुट्टियों के दौरान स्थानीय लोगों की यात्रा आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर किया गया है। इससे यात्रियों को नए साल के मौके पर अपने परिवार और मित्रों के साथ जुड़ने में सुविधा मिलेगी और भीड़ से भी राहत मिलेगी।
उन्होंने बताया कि यह विशेष ट्रेन 16 कोचों के साथ संचालित की जाएगी। यात्री भारतीय रेल की आधिकारिक वेबसाइट या मोबाइल एप तथा अधिकृत एजेंटों के माध्यम से टिकट बुक कर सकते हैं। रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि वे यात्रा से पहले ट्रेन के समय और अन्य जानकारियों की पुष्टि अवश्य कर लें, ताकि उनकी यात्रा सुखद और सुरक्षित बनी रहे।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।