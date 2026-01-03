नशे के खिलाफ जंग में जम्मू पुलिस की बड़ी कामयाबी, वर्ष 2025 में 60 करोड़ की हेरोइन जब्त, 311 तस्कर किए गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, जम्मू। जिले में नशे के बढ़ते जाल को तोड़ने के लिए जम्मू पुलिस ने वर्ष 2025 के दौरान बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं। इस अभियान में न केवल नशा तस्करों पर शिकंजा कसा गया, बल्कि उनके आर्थिक नेटवर्क और अवैध ढांचों को भी ध्वस्त किया गया।

पुलिस आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2025 में एनडीपीएस एक्ट के तहत 204 एफआईआर दर्ज की गईं, जिनमें 311 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई। इनमें 35 महिला नशा तस्कर भी शामिल हैं। पुलिस ने नशीले पदार्थों की तस्करी में इस्तेमाल किए जा रहे 71 वाहनों को जब्त किया। गिरफ्तार आरोपियों में से 207 हेरोइन मामलों से जुड़े थे, जबकि 51 गैर-हेरोइन मामलों में पकड़े गए।

15 किलोग्राम से अधिक हेरोइन बरामद की बीते वर्ष की गई कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 15 किलोग्राम से अधिक हेरोइन बरामद की, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 60 करोड़ रुपये आंकी गई है। इसके अलावा 78 किलो गांजा, 114 किलो पोस्ता भूसा, चरस, अफीम, कैप्सूल सहित अन्य नशीले पदार्थ भी जब्त किए गए।

नशा तस्करी के संगठित नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 11 कमर्शियल क्वांटिटी के मामले उजागर किए, जिनमें 38 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई। वहीं, 11 कुख्यात नशा तस्करों को पीआइटी-एनडीपीएस एक्ट के तहत हिरासत में लिया गया। ड्रग माफिया की आर्थिक रीढ़ तोड़ने के लिए जम्मू पुलिस ने 85.70 लाख की तीन अचल संपत्तियां और 11.40 लाख मूल्य का एक वाहन जब्त किया।

इसके साथ ही जिले में चिन्हित तीन ड्रग हाटस्पाट ध्वस्त किए गए। वर्ष 2025 में कुल 23 नशा-लिंक्ड अवैध ढांचे गिराए गए। कानूनी कार्रवाई का असर यह रहा कि वर्ष 2025 में 48 मामलों में दोषसिद्धि सुनिश्चित हुई, जो नशा तस्करों के खिलाफ मजबूत केस तैयार करने की पुलिस की रणनीति को दर्शाता है।

अंतरराज्यीय सप्लाई चेन का खुलासा एसएसपी जम्मू जोगिंदर सिंह ने बताया कि/B /Bसप्लाई चेन जांच के तहत 12 एफआईआर दर्ज कर 36 आरोपियों को जम्मू, पंजाब, कठुआ, उधमपुर और राजौरी से गिरफ्तार किया गया। इसमें प्रशासनिक और वित्तीय जांच को विशेष रूप से प्रभावी ढंग से इस्तेमाल किया गया। इसके साथ एनडीपीएस एक्ट की धारा 52-ए के तहत 82 मामलों में जब्त नशीले पदार्थों का नष्टीकरण किया गया। इसमें 5293 किलो भुक्की, 49 किलो कैनाबिस, 44 किलो चरस, हेरोइन, ब्राउन शुगर, हजारों कैप्सूल व टैबलेट और सैंकड़ों बोतलें कफ सिरप शामिल हैं। नष्ट किए गए इस नशे की कीमत कई करोड़ रुपये बताई गई है।

जागरूकता और पुनर्वास पर भी जोर एसएसपी जम्मू का कहना है कि कानून का पालन करवाने के साथ मादक पदार्थों पर अंकुश लगाने के लिए जम्मू पुलिस ने जागरूकता और पुनर्वास को भी प्राथमिकता दी। वर्ष 2025 में 27 नशा जागरूकता कार्यक्रम, 325 पीसीपीजी बैठकें, 179 थाना दिवस और 469 आईईसी अभियान चलाए गए।

पुलिस ड्रग डी-एडिक्शन एवं पुनर्वास केंद्र, छन्नी (जम्मू) में 1667 ओपीडी मरीजों का इलाज किया गया और 311 मरीजों को भर्ती किया गया। उन्होंने आम जनता से अपील की है कि नशे के खिलाफ इस मुहिम में सक्रिय सहयोग दें।