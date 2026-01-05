Language
    गणतंत्र दिवस से पहले जम्मू में पुलिस की सख्ती, किरायेदारों का सत्यापन न कराने पर 9 मकान मालिकों पर कार्रवाई

    By Dinesh Mahajan Edited By: Rahul Sharma
    Updated: Mon, 05 Jan 2026 05:28 PM (IST)

    गणतंत्र दिवस समारोहों से पहले जम्मू पुलिस ने सुरक्षा कड़ी कर दी है। किरायेदारों का अनिवार्य पुलिस सत्यापन न कराने पर साउथ जोन जम्मू पुलिस ने 9 मकान मा ...और पढ़ें

    जम्मू पुलिस ने एक बार फिर सभी मकान मालिकों से अपील की है कि वे अपने किरायेदारों का सत्यापन अवश्य करवाएं।

    जागरण संवाददाता, जम्मू। आगामी गणतंत्र दिवस समारोहों को देखते हुए जम्मू पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था को और सख्त कर दिया है। इसी कड़ी में साउथ जोन जम्मू पुलिस ने जिला मजिस्ट्रेट जम्मू के आदेशों का उल्लंघन करने वाले मकान मालिकों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की है।

    किरायेदारों का अनिवार्य पुलिस सत्यापन न कराने पर पुलिस पोस्ट नरवाल ने दो अलग-अलग मामलों पर शिंकजा कसा है। इन मकान मालिकों के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया है। पुलिस के अनुसार, यह कार्रवाई नियमित सत्यापन और प्रवर्तन अभियान के दौरान की गई है। जिन लोगों पर मामला दर्ज किया गया है। उन में शकीला निवासी राजीव नगर, नरवाल और रोहित कुमार निवासी नरवाल शामिल है।

    लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी

    पुलिस प्रवक्ता के अनुसार गणतंत्र दिवस जैसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय पर्व से पहले सुरक्षा व्यवस्था को चाक-चौबंद रखना जरूरी है। किरायेदारों का सत्यापन न होना सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बन सकता है, इसलिए इस तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

    केवल नरवाल ही नहीं बल्कि छन्नी हिम्मत और त्रिकुटा नगर क्षेत्रों में भी सत्यापन अभियान तेज किया गया है। बीते दो दिनों में इन इलाकों में किरायेदारों का सत्यापन न कराने वाले कुल नौ मकान मालिकों के खिलाफ मामले दर्ज किए गए  हैं। पुलिस का कहना है कि यह मुहिम आगे भी लगातार जारी रहेगी।

    जम्मू पुलिस ने एक बार फिर सभी मकान मालिकों से अपील की है कि वे अपने किरायेदारों का समय पर पुलिस सत्यापन अवश्य करवाएं और प्रशासन के दिशा-निर्देशों का पालन करें। पुलिस ने नागरिकों से सतर्क रहने और कानून-व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करने की भी अपील की है, ताकि गणतंत्र दिवस समारोह शांतिपूर्ण और सुरक्षित माहौल में संपन्न हो सके।