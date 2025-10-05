Jammu News: ऑटोमोबाइल वर्कशॉप में लगी आग, लाखों का सामान जलकर खाक
जम्मू के बागे बाहु में एक वर्कशॉप में संदिग्ध परिस्थितियों में आग लगने से लाखों का नुकसान हुआ। आग में दो गाड़ियाँ और स्पेयर पार्ट्स जल गए। फायर ब्रिगेड ने तीन घंटे में आग पर काबू पाया लेकिन तब तक काफी नुकसान हो चुका था। पुलिस मामले की जांच कर रही है और आग लगने के कारणों का पता लगाने का प्रयास कर रही है।
जागरण संवाददाता, जम्मू। शहर के बाग-ए-बाहु थाना क्षेत्र की कालिका कालोनी में शनिवार तड़के एक ऑटोमोबाइल वर्कशॉप में संदिग्ध परिस्थितियों में आग लगने से लाखों रुपये का नुकसान हो गया।
आग इतनी तेज थी कि देखते ही देखते वर्कशाप में रखी दो गाड़ियां और कई कीमती स्पेयर पार्ट्स पूरी तरह जलकर राख हो गए।
यह घटना शनिवार तड़के लगभग दो बजे की है। स्थानीय लोगों ने वर्कशॉप के अंदर से उठती तेज लपटें और धुआं देखा तो तुरंत फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज को सूचना दी।
चूंकि, वर्कशाप में वाहनों के ईंधन और ज्वलनशील सामग्री मौजूद थी, आग तेजी से फैलती चली गई। आसपास बने घरों और दुकानों में अफरा तफरी मच गई। आग की चपेट में वर्कशॉप में खड़ी एक कार और एक ऑटो रिक्शा पूरी तरह जल गए।
हालांकि, समय रहते अन्य वाहनों को बाहर निकाल लिया गया, जिससे बड़ा हादसा टल गया। वर्कशाप के साथ ही पास में युवतियों का एक हॉस्टल और शेल्टर होम भी स्थित है, जिससे इलाके में डर और दहशत का माहौल बन गया।
सूचना मिलते ही फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज की चार गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और करीब तीन घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। इस दौरान पुलिस बल भी मौके पर मौजूद रहा और क्षेत्र को घेर कर सुरक्षा व्यवस्था संभाली।
एफएसएल ने जुटाए मौके से सबूत
एसएचओ बाग-ए-बाहु अश्विनी कुमार ने बताया कि आग लगने के सही कारणों की जांच की जा रही है। प्राथमिक जांच के अनुसार आग संदिग्ध परिस्थितियों में लगी है।
सबूत जुटाने के लिए फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (एफएसएल) की टीम को मौके पर बुलाया गया था। देर रात होने के कारण घटना का कोई प्रत्यक्षदर्शी नहीं मिला है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
चार से पांच लाख का नुकसान
फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज विभाग के कर्मियों के अनुसार, आग से लगभग चार से पांच लाख रुपये का नुकसान हुआ है।
उन्होंने बताया कि आग पर काबू पाने के लिए चार फायर टेंडर तैनात किए गए थे और टीम ने पूरी कोशिश से आग को पास के रिहायशी इलाके में फैलने से रोका।
फिलहाल, पुलिस आग लगने के कारणों का पता लगाने में जुटी है और वर्कशाप संचालक से भी पूछताछ की जा रही है।
प्राथमिक रूप से माना जा रहा है कि आग शार्ट सर्किट या मानव लापरवाही के कारण लगी हो सकती है, लेकिन पुलिस ने सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच शुरू कर दी है।
