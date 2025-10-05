Jammu News: ऑटोमोबाइल वर्कशॉप में लगी आग, लाखों का सामान जलकर खाक

जम्मू के बागे बाहु में एक वर्कशॉप में संदिग्ध परिस्थितियों में आग लगने से लाखों का नुकसान हुआ। आग में दो गाड़ियाँ और स्पेयर पार्ट्स जल गए। फायर ब्रिगेड ने तीन घंटे में आग पर काबू पाया लेकिन तब तक काफी नुकसान हो चुका था। पुलिस मामले की जांच कर रही है और आग लगने के कारणों का पता लगाने का प्रयास कर रही है।

जागरण संवाददाता, जम्मू। शहर के बाग-ए-बाहु थाना क्षेत्र की कालिका कालोनी में शनिवार तड़के एक ऑटोमोबाइल वर्कशॉप में संदिग्ध परिस्थितियों में आग लगने से लाखों रुपये का नुकसान हो गया। आग इतनी तेज थी कि देखते ही देखते वर्कशाप में रखी दो गाड़ियां और कई कीमती स्पेयर पार्ट्स पूरी तरह जलकर राख हो गए। यह घटना शनिवार तड़के लगभग दो बजे की है। स्थानीय लोगों ने वर्कशॉप के अंदर से उठती तेज लपटें और धुआं देखा तो तुरंत फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज को सूचना दी। चूंकि, वर्कशाप में वाहनों के ईंधन और ज्वलनशील सामग्री मौजूद थी, आग तेजी से फैलती चली गई। आसपास बने घरों और दुकानों में अफरा तफरी मच गई। आग की चपेट में वर्कशॉप में खड़ी एक कार और एक ऑटो रिक्शा पूरी तरह जल गए।

हालांकि, समय रहते अन्य वाहनों को बाहर निकाल लिया गया, जिससे बड़ा हादसा टल गया। वर्कशाप के साथ ही पास में युवतियों का एक हॉस्टल और शेल्टर होम भी स्थित है, जिससे इलाके में डर और दहशत का माहौल बन गया।