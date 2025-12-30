Language
    बंधुरख में नगर निगम की जमीन पर बनेगी गोशाला, आयुक्त सचिव ने की पशु आश्रय और सुविधाओं की जांच

    By Anchal Singh Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Tue, 30 Dec 2025 06:00 AM (IST)

    Hero Image

    जागरण संवाददाता, जम्मू। आवास एवं शहरी विकास विभाग की आयुक्त सचिव मंदीप कौर ने सोमवार को जम्मू के बंधुरख, चौआदी, भगवती नगर, रूपनगर और पंजग्राईं और नगरोटा में पशु आश्रय का दौरा किया। उन्होंने ढांचों, सुविधाओं की स्थिति और चल रहे कार्यों की प्रगति का जायजा लिया। नगर निगम के आयुक्त डा. देवांश यादव भी आयुक्त सचिव के साथ थे। मंदीप कौर ने पशुओं की देखभाल और कल्याण के लिए पूरे इंतजामों का आकलन किया।

    मंदीप ने बंधुरख में जम्मू नगर निगम की खाली जमीन पर नई गोशाला बनाने के लिए संबंधित लोगों को निर्देश दिए। इस पर तुरंत जरूरी कार्रवाई शुरू करने को कहा। चौआदी में चल रहे एनिमल बर्थ कंट्रोल (एबीसी) प्रोग्राम का भी निरीक्षण किया। भगवती नगर में जहां कुत्तों के लिए आश्रय पहले ही तैयार हो चुके हैं। एनिमल बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम को जल्द शुरू करने के निर्देश दिए गए।

    जीर्णोद्वार कार्यों का निरीक्षण कर दिया निर्देश

    रूपनगर एनिमल केयर सेंटर में आयुक्त सचिव ने चल रहे जीर्णोद्वार के कार्यों का निरीक्षण कर निर्देश दिया कि जहां भी मुमकिन हो निर्माण से निकलने वाले कचरे का इस्तेमाल फर्श डालने के लिए किया जाए। सही वेंटिलेशन पक्का करने और जानवरों को बहुत ज़्यादा गर्मी और सर्दी के मौसम में परेशानी न हो, इसके लिए काफी इंतजाम करने पर जोर दिया गया।

    इससे पहले मंदीप कौर ने नगरोटा गोशाला में जानवरों के रखरखाव और देखभाल का जायजा लिया। जहां अभी लगभग 206 गाय, बैल और बछड़े हैं। साथ ही लगभग 32 घोड़े भी हैं। जम्मू नगर निगम ने उनकी देखभाल और रखरखाव के लिए पूरे इंतजाम किए हैं। आयुक्त सचिव ने जानवरों की भलाई के उपायों के साथ-साथ निर्माण और जीर्णोद्धार के कामों की प्रगति का अंदाजा लगाने के लिए सभी पांच जगहों का दौरा किया और सुविधाओं को और बेहतर बनाने के लिए जरूरी निर्देश दिए।

    आयुक्त सचिव के साथ अन्य लोगों के अलावा नगर निगम के ज्वाइंट कमिश्नर हेल्थ एंड सेनिटेशन अब्दुल स्तार, बिल्डिंग सेंटर के निदेशक कफील फिरोजी, निगम के ज्वाइंट कमिश्नर वर्क्स फिरदौस अहमद काजी, म्यूनिसिपल वेटनरी आफिसर नगर डा. जसवंत सिंह, एनिमल वेलफेयर आफिसर डा. गौरव चौधरी, वीएएस डा. प्रियंका मल्होत्रा, कार्यकारी अभियंता और अन्य संबंधित क्षेत्र के कर्मचारी मौजूद थे।