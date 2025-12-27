बदहाली की तस्वीर पेश कर रही है जम्मू शहर की 214 करोड़ की मल्टी लेवल बस टर्मिनल एवं कार पार्किंग परियोजना

दिनेश महाजन, जम्मू। जम्मू शहर की खूबसूरती और यातायात व्यवस्था को आधुनिक रूप देने के उद्देश्य से बनाई गई मल्टी लेवल बस टर्मिनल एवं कार पार्किंग परियोजना आज बदहाली की तस्वीर पेश कर रही है। शहर के बीचोंबीच स्थित यह महत्वाकांक्षी परियोजना अब कूड़े के ढेर में तबदील होती नजर आ रही है। पार्किंग परिसर में जगह-जगह फैली गंदगी, दुर्गंध और अव्यवस्था वहां आने वाले लोगों के लिए भारी परेशानी का कारण बन रही है।

परिसर के भीतर हालात इतने खराब हो चुके हैं कि कई स्थानों पर कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। सबसे चिंताजनक स्थिति यह है कि पार्किंग में बनी दुकानों, जो लंबे समय से बंद पड़ी हैं, उनके बाहर लोगों ने शौच कर गंदगी फैला दी है। इससे वहां से गुजरने वाले वाहन चालकों और पैदल यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।

कई लोग नाक बंद कर परिसर से निकलने को मजबूर हैं। परिसर में यात्रियों के लिए आधुनिक सुविधाएं, दुकानों, शौचालय, लिफ्ट और सुरक्षा व्यवस्था जैसी सुविधाओं की परिकल्पना की गई थी। लेकिन उद्घाटन के पांच वर्ष के भीतर ही यह परियोजना अपनी बदहाली की कहानी खुद बयां कर रही है।

परिसर में बनी अधिकांश दुकानें बंद कामकाज न होने के कारण परिसर में बनी अधिकांश दुकानें बंद पड़ी हैं, जिससे दुकानदारों में भी भारी नाराजगी है। दुकानदारों का कहना है कि न तो पर्याप्त यात्री आवाजाही है और न ही प्रशासन की ओर से कोई ठोस पहल की जा रही है।

स्थानीय लोगों का आरोप है कि करोड़ों रुपये खर्च कर बनाई गई इस परियोजना की नियमित देखरेख नहीं की जा रही। सफाई व्यवस्था ठप पड़ी है और जिम्मेदार विभाग एक-दूसरे पर जिम्मेदारी डालकर पल्ला झाड़ रहे हैं। यदि समय रहते हालात नहीं सुधरे तो यह परियोजना पूरी तरह अनुपयोगी हो सकती है।

उद्देश्य से भटक गई परियोजना करीब 214 करोड़ रुपये की लागत से जम्मू विकास प्राधिकरण (जेडीए) द्वारा तैयार की गई यह मल्टी लेवल बस स्टैंड और पार्किंग परियोजना वर्ष 2021 में उप राज्यपाल मनोज सिन्हा द्वारा उद्घाटित की गई थी। इसे जम्मू शहर के यातायात दबाव को कम करने और आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बनाया गया था। परियोजना के तहत पांच मंजिला पार्किंग परिसर का निर्माण किया गया, जिसमें करीब दो हजार चार पहिया और दो पहिया वाहनों की पार्किंग की सुविधा विकसित की गई है।