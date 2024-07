Kashmir News: 'शांति भंग करने वालों पर होगी कार्रवाई', वक्फ बोर्ड की अध्यक्ष बोलीं- सांप्रदायिक विभाजन की इजाजत कतई नहीं

पीटीआई, श्रीनगर। जम्मू और कश्मीर वक्फ बोर्ड की अध्यक्ष दरख्शां अंद्राबी ने शुक्रवार को कहा कि घाटी में शांति भंग करने की कोशिश करने वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की गई है। उन्होंने कमस खाते हुए कहा कि किसी को भी समाज में सांप्रदायिक विभाजन पैदा करने की इजाजत नहीं दी जाएगी।

उनकी टिप्पणी शिया समुदाय के कुछ सदस्यों द्वारा शहर के डाउनटाउन इलाके में प्रसिद्ध सूफी संत मीर सैयद अली हमदानी की याद में निर्मित खानकाह-ए-मौला के सुन्नी श्रद्धेय मंदिर के अंदर शोक मनाने के बाद आई।

A planned attempt to hurt the sectarian cordiality was made by some today at Khankah-e-Moula. J&K Waqf Board has taken cognisance of the matter & action has been initiated. No body will be allowed to create any sectarian divide and stern action is being taken. @JmuKmrPolice