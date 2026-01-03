जम्मू-कश्मीर में 478 पुलिसकर्मियों को पुलिस महानिदेशक प्रशस्ति पदक, पढ़ें नाम

राज्य ब्यूरो, जम्मू। वर्ष 2025 में प्रदेश में कानून व्यवस्था, सुरक्षा व शांति बनाए रखने में उल्लेखनीय भूमिका निभाने वाले जम्मू कश्मीर पुलिस के सात आइपीएस अधिकारियों समेत 478 पुलिसकर्मियों को पुलिस महानिदेशक प्रशस्ति पदक प्रदान किया गया है। पदक पाने वालों में 32 पीएसआई, 18 एएसआई, 43 हेड कॉन्स्टेबल 108 सिलेक्शन ग्रेड कॉन्स्टेबल 187 कॉन्स्टेबल 19 फालौअर आदि शामिल हैं।

ये पुलिस अधिकारी और कर्मी जम्मू कश्मीर पुलिस की विभिन्न इकाइयों और रैंक से संबंधित हैं। इनमें वरिष्ठ आइपीएस अधिकारियों से लेकर कांस्टेबल रैंक के पुलिकर्मी भी शामिल हैं। पुलिस प्रवक्ता के अनुसार पुलिस महानिदेशक प्रशस्ति पदक पाने वाले आइपीएस अधिकारियों में एसएसपी बारामुला गुरिंदरपाल सिंह, एसएसपी कुलगाम अनायत अली चौधरी, एसएसपी राजौरी गौरव सिकरवार के अलावा एसपी हरिप्रसाद केके, एसपी कार्तिक श्रोतन्या, एसपी तनवीर अहमद डार, एसपी लतीफ अहमद, एसपी मुकुंद टिब्बीवाल ,

एएसपी विनोद कुमार, एएसपी मोहम्मद असलम और एएसपी वैभव मीणा को पुलिस महानिदेशक प्रशस्ति पदक प्रदान किया गया है। इसी तरह डीएसपी में मोहम्मद यासिर पर्रे, भूपिंदर कुमार, जाकिर शाहीन मिर्जा, आरिफ हुसैन मलिक, फैजान अली, रोहित कुमार , मोहम्मद अशरील , शाकिर हसन , मुबशिर नियाज, विक्रम नाग राजीव रैना ,राय कुमार कौल , भुटलू चौधरी , मोहम्मद अमीन गट्टू , तांग अहमद सोफी , विजय कुमार भगत और फरहाना फारूक शामिल हैं। इंस्पेक्टर मोहम्मद शफी , इंस्पेक्टर जतिंदर सिंह ,

इंस्पेक्टर सुखबीर सिंह , इंस्पेक्टर परमोध सिंह , इंस्पेक्टर रविंदर कुमार , इंस्पेक्टर जयपाल सिंह , इंस्पेक्टर वरुणेश्वर सिंह और इंस्पेक्टर संदीप सिंह चिब, इंस्पेक्टर ज़हीर मुश्ताक , इंस्पेक्टर सुरिंदर सिंह नागरा, इंस्पेक्टर जावेद हुसैन , इंस्पेक्टर मोहम्मद रशाद ,इंस्पेक्टर मनप्रीत सिंह , इंस्पेक्टर चंदर भूषण , इंस्पेक्टर अंकुश ज्योति , इंस्पेक्टर आसिफ इकबाल ,