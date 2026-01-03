Language
    Jammu Kashmir Weather: शीतलहर का प्रकोप जारी, जम्मू में दर्ज हुआ सीजन का सबसे ठंडा दिन

    By Jagran News Edited By: Prince Sharma
    Updated: Sat, 03 Jan 2026 08:15 AM (IST)

    जम्मू-कश्मीर में बर्फबारी के बाद शीतलहर तेज हो गई है, जिससे रात के तापमान में भारी गिरावट आई है। गुलमर्ग और पहलगाम में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, जिससे ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    जम्मू-कश्मीर में शीतलहर का प्रकोप जारी (फाइल फोटो)

    जागरण संवाददाता, श्रीनगर। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी के बाद शीतलहर ने जोर पकड़ा है। प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में शुक्रवार को दिन में धूप खिली रही। लेकिन रात के पारे में जबरदस्त गिरावट आई है। विश्व विख्यात पर्यटन स्थल गुलमर्ग और पहलगाम में कड़ाके की ठंड पड़ रही है।

    यहां बर्फबारी से सैलानियों की आमद बढ़ी है। मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर के अनुसार छह जनवरी को प्रदेश के कुछ पर्वतीय हिस्सों में बर्फबारी हो सकती है। जम्मू समेत अन्य मैदानी इलाकों में अगले तीन दिन तक कोहरा छाने के आसार हैं।

    जम्मू में शुक्रवार को अधिकतर तापमान सामान्य तापमान से 3.8 डिग्री गिरकर 14.2 डिग्री और न्यूनतम तापमान 6.0 डिग्री सेल्सियस रहने से सीजन का पहला अधिक सर्द दिन और रात बीती।

    श्रीनगर समेत अधिकांश इलाकों में दिनभर धूप खिली रही। लेकिन रात के तापमान में गिरावट आई है। श्रीनगर में दिन का पारा 11.8, पहलगाम में 8.0 और गुलमर्ग में 1.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जम्मू में सुबह की शुरुआत कोहरे के साथ हुई। लेकिन दिन चढ़ने के साथ मौसम खुल गया। मगर दिन में धूप खिलने के बावजूद ठंड का अहसास बढ़ रहा है।