जम्मू बस स्टैंड पर खाद्य सुरक्षा की बड़ी कार्रवाई, बिना इंसुलेशन मासाहारी भोजन ले जाता वाहन पकड़ा

जागरण संवाददाता, जम्मू। जम्मू शहर में खाद्य सुरक्षा को लेकर एक बार फिर प्रशासन की सख्ती देखने को मिली है। जम्मू पुलिस द्वारा बस स्टैंड थाना क्षेत्र में चलाए जा रहे चेकिंग अभियान के दौरान एक ऐसा मामला सामने आया, जिसने खाद्य सुरक्षा मानकों की खुलेआम अनदेखी को उजागर कर दिया।

जांच के दौरान पुलिस ने एक वाहन को रोका, जिसमें बड़ी मात्रा में मासाहारी भोजन सामग्री (नान-वेज) का परिवहन किया जा रहा था, लेकिन वाहन में फूड सेफ्टी नियमों के अनुसार आवश्यक इंसुलेशन और तापमान नियंत्रण की कोई व्यवस्था नहीं थी। वाहन के अंदर गंदगी और बदबू थी। भोजन को सील बंद भी नहीं किया गया था।

पुलिस अधिकारी का कहना है कि यह गंभीर लापरवाही सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए बड़ा खतरा मानी जाती है। मामले की गंभीरता को देखते हुए मौके पर ही फूड सेफ्टी विभाग के नामित अधिकारी को बुलाया गया। उपायुक्त खाद्य सुरक्षा मदन मगोत्रा स्वयं बस स्टैंड पहुंचे और थाना प्रभारी बस स्टैंड इंस्पेक्टर इंदरपाल सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम के साथ संयुक्त रूप से निरीक्षण किया।

मौके पर सभी कानूनी औपचारिकताएं पूरी करते हुए संबंधित वाहन और खाद्य सामग्री के खिलाफ कार्रवाई शुरू की गई। बताया जा रहा है कि बिना इंसुलेशन मासाहारी भोजन ले जाने से खाद्य सामग्री जल्दी खराब हो सकती है, जिससे फूड पाइजनिंग, संक्रमण और गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है।