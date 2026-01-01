घने कोहरे ने थामा रफ्तार का पहिया, जम्मू में रेल-हवाई और सड़क यातायात अस्त-व्यस्त
जम्मू में बुधवार को घने कोहरे के कारण जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया। कम दृश्यता के चलते रेल, हवाई और सड़क यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ। कई लंबी दूरी की ट ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, जम्मू। जम्मू शहर और उसके बाहरी क्षेत्रों में बुधवार को घने कोहरे की चादर छा जाने से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ। सुबह से ही दृश्यता बेहद कम रहने के कारण रेल, हवाई और सड़क तीनों तरह का यातायात प्रभावित रहा। जम्मू रेलवे स्टेशन पर लंबी दूरी की कई ट्रेनें अपने निर्धारित समय से घंटों देरी से पहुंचीं, जबकि जम्मू एयरपोर्ट से आने-जाने वाली चार उड़ानों को रद करना पड़ा।
कम रोशनी और कोहरे के चलते उत्तर भारत से जम्मू आने वाली ट्रेनों की रफ्तार थम गई। श्रीशक्ति एक्सप्रेस और जम्मू राजधानी एक्सप्रेस करीब चार घंटे की देरी से पहुंचीं, जबकि हेमकुंट एक्सप्रेस, उत्तर संपर्क क्रांति, शालीमार और पूजा एक्सप्रेस पांच से छह घंटे देरी से स्टेशन पहुंचीं।
टाटामूरी एक्सप्रेस आठ घंटे लेट रही। इसके अलावा कई अन्य मेल-एक्सप्रेस भी दो से चार घंटे की देरी से आईं। जम्मू से प्रस्थान करने वाली ट्रेनों पर भी असर पड़ा और बेगमपुरा, हेमकुंट व अर्चना एक्सप्रेस करीब एक-एक घंटे देरी से रवाना हुईं। कोहरे के कारण दुरंतो एक्सप्रेस, अमृतसर-कटड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस, कालका-कटड़ा एक्सप्रेस सहित कुछ अन्य ट्रेनों को रद कर दिया गया, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा।
वहीं, जम्मू एयरपोर्ट पर दृश्यता कम होने के चलते चार उड़ानें रद रहीं। दिल्ली-जम्मू-श्रीनगर, श्रीनगर-जम्मू, दिल्ली-जम्मू-दिल्ली और लेह-जम्मू-लेह सेक्टर की उड़ानें प्रभावित हुईं। कई यात्रियों को एयरपोर्ट पर घंटों इंतजार करना पड़ा।
घने कोहरे के कारण शहर की सड़कों पर वाहन बेहद धीमी गति से चलते नजर आए। हाईवे और प्रमुख मार्गों पर चालकों ने फाग लाइट और हेडलाइट जलाकर सावधानी से सफर किया। यातायात पुलिस ने भी वाहन चालकों से सतर्कता बरतने की अपील की। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक सुबह और देर रात कोहरे का असर बना रह सकता है, जिससे यात्रियों को यात्रा से पहले स्थिति की जानकारी लेने की सलाह दी गई है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।