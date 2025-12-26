जम्मू में चल रहे डायग्नोस्टिक सेंटर सावधान! नगर निगम का फरमान, 'एनओसी नहीं तो सीलिंग, जुर्माना'

जागरण संवाददाता, जम्मू। जम्मू शहर में चल रहे सभी नर्सिंग होम और डायग्नोस्टिक सेंटर को जम्मू नगर निगम से नो अब्जेक्शन सर्टिफिकेट(एनओसी) लेना होगा। एनओसी नहीं होने पर एेसे सेंटरों को सीलिंग अथवा जुर्माना की कार्रवाई से गुजरना पड़ सकता है। निगम ने सभी नर्सिंग होम व डायग्नोस्टिक सेंटरों को नोटिस भेजना शुरू किए गए हैं। नव वर्ष में इन पर कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी।

नगर निगम अधीनस्थ शहर के सभी 75 वार्डों में चले रहे ऐसे सेंटरों व नर्सिंग होम को नोटिस देने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसकी शुरूआत जम्मू गवर्नमेंट मेडिकल कालेज अस्पताल के आसपास जानी बख्शी नगर से की गई है।

यहां करीब 30 डायग्नोस्टिक सेंटरों व नर्सिंग होम को नोटिस जारी किए गए हैं जबकि शहर के अन्य क्षेत्रों में चल रहे सेंटरों को भी नोटिस जारी किए जा रहे हैं। अगले कुछ दिनों में इन सभी को नोटिस मिल जाएंगे। नोटिस के एक महीने में एनओसी लेने के लिए कहा गया है। इसके बाद निगम कानूनी कार्रवाई शुरू करेगा जिसके तहत जुर्माना, सीलिंग आदि की जा सकती है। शहर में 500 सेंटर जम्मू शहर में 500 से ज्यादा नर्सिंग होम, डायग्नोस्टिक सेंटर व इनके कोलेक्शन प्वाइंट हैं। इनमें से बहुत से पहले ही पंजीकृत हैं और उन्होंने कानूनी प्रक्रिया के तहत अपने दस्तावेज भी बना रखे हैं। बहुतों के पास एनओसी भी है। ऐसे नर्सिंग होम, डायग्नोस्टिक सेंटर वालों को नगर निगम में पहले से जारी एनओसी व अन्य दस्तावेजों की तस्दीक करवानी होगी। जिनके पास एनओसी नहीं है, उन्हें एनओसी लेनी होगी। इन डायग्नोस्टिक सेंटर में क्या होता है।

किए जाते हैं विभिन्न टेस्ट डायग्नोस्टिक सेंटर में बीमारियों का पता लगाने के लिए शरीर की विभिन्न जांचें की जाती हैं। इसका मुख्य उद्देश्य डाक्टर को बीमारी की सटीक पहचान करने में मदद करना है। डायग्नोस्टिक सेंटर में मुख्य रूप से निम्नलिखित सेवाएं होती हैं :