Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जम्मू-कश्मीर: नए साल के आगमन से पहले फूड सेफ्टी विभाग ने दुकानों का किया निरीक्षण, दुकानदारों को दी कड़ी चेतावनी

    By Ankush Sharma Edited By: Prince Sharma
    Updated: Wed, 24 Dec 2025 04:18 PM (IST)

    जम्मू-कश्मीर में नए साल के आगमन से पहले, खाद्य सुरक्षा विभाग ने दुकानों का निरीक्षण किया। इस दौरान दुकानदारों को खाद्य सामग्री की गुणवत्ता बनाए रखने औ ...और पढ़ें

    Hero Image

    संवाद सहयोगी, सुंदरबनी। नव वर्ष के आगमन को लेकर बाजारों में बढ़ती भीड़ और खाद्य पदार्थों की मांग को देखते हुए फूड सेफ्टी विभाग ने सख्ती शुरू कर दी है। इसी कड़ी में फूड सेफ्टी इंस्पेक्टर जावेद अहमद की अध्यक्षता में विभागीय टीम ने स्थानीय बाजार का व्यापक निरीक्षण किया और दुकानदारों, होटल व रेस्टोरेंट संचालकों को साफ-सफाई और खाद्य गुणवत्ता को लेकर सख्त चेतावनी दी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    निरीक्षण के दौरान टीम ने मिठाई की दुकानों, बेकरी, होटल, रेस्टोरेंट और ठेले-खोमचों पर रखे खाद्य पदार्थों की जांच की। अधिकारियों ने विशेष रूप से खाद्य सामग्री की ताजगी, एक्सपायरी डेट, खुले में रखे खाद्य पदार्थ, रसोई की स्वच्छता, कर्मचारियों की व्यक्तिगत साफ-सफाई और पीने के पानी की गुणवत्ता पर ध्यान दिया। कई दुकानों पर साफ-सफाई संतोषजनक पाई गई, जबकि कुछ स्थानों पर कमियां भी सामने आईं।

    फूड सेफ्टी इंस्पेक्टर जावेद अहमद ने दुकानदारों को निर्देश देते हुए कहा कि नव वर्ष के दौरान मिलावटी, बासी या खराब खाद्य पदार्थों की बिक्री किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि खाद्य सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी, जिसमें जुर्माना, लाइसेंस निलंबन या कानूनी कार्यवाही भी शामिल है।

    निरीक्षण के दौरान होटल और रेस्टोरेंट संचालकों से रसोई घरों की नियमित सफाई, ढके हुए बर्तनों में खाद्य सामग्री रखने, कचरे के सही निपटान और कर्मचारियों को दस्ताने व कैप पहनने के निर्देश दिए गए। साथ ही, खुले में खाद्य पदार्थ बेचने वाले विक्रेताओं को भी स्वच्छता बनाए रखने और शुद्ध सामग्री का उपयोग करने की हिदायत दी गई।

    फूड सेफ्टी विभाग ने आम जनता से भी अपील की कि वे केवल साफ-सुथरी दुकानों से ही खाद्य पदार्थ खरीदें और किसी भी प्रकार की शिकायत होने पर विभाग को सूचित करें। विभाग ने संकेत दिए हैं कि नव वर्ष के दौरान ऐसे निरीक्षण अभियान लगातार जारी रहेंगे, ताकि लोगों को सुरक्षित और शुद्ध खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई जा सके।