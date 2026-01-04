जागरण टीम, श्रीनगर/जम्मू। पूरे कश्मीर में कड़ाके की ठंड है। बर्फीली हवाओं और गिरते तापमान ने लोगों का जनजीवन पूरी तरह प्रभावित कर दिया है। विश्व विख्यात गुलमर्ग पूरे जम्मू-कश्मीर में सबसे ठंडा स्थान रहा। श्रीनगर समेत घाटी के अधिकांश इलाकों में आसमान घने बादलों से ढका रहा।

ऊधर, जम्मू में भी बढ़ती ठंड के बीच घने कोहरे की चादर छाई रही। कोहरे के कारण दृश्यता में कमी होने पर राजमार्ग से लेकर संपर्क मार्ग में वाहनों की आवाजाही धीमी रही। मौसम विभाग के अनुसार श्रीनगर में न्यूनतम तापमान -1.5, श्रीनगर हवाई अड्डे पर - 2.0 डिग्री दर्ज किया।

गुलमर्ग में -6.5 डिग्री के साथ सबसे ठंडा स्थान रहा। पहलगाम में -5.2 डिग्री . शोपियां में - 4.7 डिग्री , पुलवामा में - 3.9 डिग्री, अनंतनाग में -3.0 डिग्री और काजीगुंड में - 2.6, अवंतीपोरा और बड़गाम में न्यूनतम तापमान क्रमशः -2.4 डिग्री व - 2.0,कुपवाड़ा और गांदरबल दोनों में -1.6 , कोकरनाग में - 0.8, बांडीपोरा में न्यूनतम तापमान - 0.5 डिग्री दर्ज किया गया।

लद्दाख में भी कड़ाके की ठंड से लोगों को कोई राहत नही मिल रही है। कारगिल में न्यूनतम तापमान -11.2 डिग्री और लेह में -10.6 डिग्री रिकॉर्ड किया। जम्मू में अधिकतम तापमान 14.5 डिग्री, न्यूनतम तापमान 7.9 डिग्री दर्ज किया गया।