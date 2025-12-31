गांदरबल पुलिस को बड़ी सफलता, हथियार; गोला-बारूद और 8 लाख रुपये सहित दो को दबोचा

Language
    By Satnam Singh Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Wed, 31 Dec 2025 07:40 PM (IST)

    जम्मू-कश्मीर पुलिस ने गांदरबल जिले में दो व्यक्तियों से चीनी पिस्तौल, दो हैंड ग्रेनेड, गोला-बारूद और 8.40 लाख रुपये नकद बरामद किए हैं। यह बरामदगी गांद ...और पढ़ें

    गांदरबल में हथियार, गोला-बारूद और 8.40 लाख रुपये बरामद।

    राज्य ब्यूरो, श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर पुलिस ने मध्य कश्मीर के गांदरबल जिले में दो व्यक्तियों से चीनी निर्मित पिस्तौल, दो हैंड ग्रेनेड, गोला-बारूद और 8.40 लाख रुपये नकद बरामद किए गए हैं। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि यह बरामदगी पुलिस स्टेशन गांदरबल और स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप द्वारा गुनद्रहमान पुलिस के पास चलाए गए संयुक्त अभियान के दौरान की गई।

    पुलिस के अनुसार, आरोपी गुलाम नबी मीर (निवासी हाजिन, जिला बांडीपोरा) और शबनम नजीर (निवासी शालाबुग, जिला गांदरबल) एक ऑटो-रिक्शा (पंजीकरण संख्या जेके15 बी-7309) में यात्रा कर रहे थे, जिन्हें जांच के दौरान रोका गया।

    इस दौरान दोनों के कब्जे से हथियार व नकद राशि बरामद की गई। पुलिस ने इस मामले में पुलिस स्टेशन गांदरबल में गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) और आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। आगे की जांच जारी है।