Budget 2024: आम बजट के साथ जम्मू कश्मीर का भी बजट पेश करेंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण

अंतरिम बजट 2024-25 में जम्मू-कश्मीर के लोगों की जरूरतों और आकांक्षाओं तथा शांति, प्रगति और समृद्धि के लिए केंद्र शासित प्रदेश सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाया गया है। इसका तात्कालिक लक्ष्य केंद्र शासित प्रदेश में आर्थिक विकास की गति को तेज करना और इसे बहुआयामी बनाना था।

J&K budget copies arrive in Parliament; Union Finance Minister Nirmala Sitharaman will present the estimated receipts and expenditure (2024-25) of the Union Territory of Jammu and Kashmir (with legislature) in Parliament today. pic.twitter.com/Pl2H1GscRd