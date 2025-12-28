'वे घाटी में अशांति चाहते हैं...', कश्मीरी नेताओं की नजरबंदी पर भड़के फारूक अब्दुल्ला

जागरण संवाददाता, जम्मू। नेशनल कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष डा. फारूक अब्दुल्ला ने रविवार को अपनी पार्टी के सांसद आगा सैयद रूहुल्लाह मेहदी और दूसरे नेताओं की नजरबंदी का बचाव किया है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग कश्मीर में अशांति फैलाना चाहते हैं, जिसकी इजाजत नहीं दी जाएगी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

वे कश्मीर में अशांति चाहते हैं: फारूक अब्दुल्ला दक्षिण कश्मीर के पहलगाम में पत्रकारों से बात करते हुए अब्दुल्ला ने कहा कि कुछ नेता शायद इस बात से खुश नहीं हैं कि जम्मू-कश्मीर विकास की राह पर है। उन्होंने कहा कि आपको उन नेताओं से पूछना चाहिए कि वे क्या करना चाहते थे। हम जितना हो सकता है उतना कर रहे हैं।