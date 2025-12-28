'वे घाटी में अशांति चाहते हैं...', कश्मीरी नेताओं की नजरबंदी पर भड़के फारूक अब्दुल्ला
नेशनल कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने सांसद आगा सैयद रूहुल्लाह मेहदी समेत अन्य नेताओं की नजरबंदी का बचाव किया। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोग कश ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, जम्मू। नेशनल कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष डा. फारूक अब्दुल्ला ने रविवार को अपनी पार्टी के सांसद आगा सैयद रूहुल्लाह मेहदी और दूसरे नेताओं की नजरबंदी का बचाव किया है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग कश्मीर में अशांति फैलाना चाहते हैं, जिसकी इजाजत नहीं दी जाएगी।
वे कश्मीर में अशांति चाहते हैं: फारूक अब्दुल्ला
दक्षिण कश्मीर के पहलगाम में पत्रकारों से बात करते हुए अब्दुल्ला ने कहा कि कुछ नेता शायद इस बात से खुश नहीं हैं कि जम्मू-कश्मीर विकास की राह पर है। उन्होंने कहा कि आपको उन नेताओं से पूछना चाहिए कि वे क्या करना चाहते थे। हम जितना हो सकता है उतना कर रहे हैं।
उन्होंने कहा कि शायद उन्हें यह पसंद नहीं है कि राज्य विकास कर रहा है। वे अशांति चाहते हैं, जिसे हम होने नहीं देंगे। नेताओं को तब हाउस अरेस्ट में रखा गया, जब उन्होंने छात्रों के साथ एकजुटता दिखाई।
बांग्लादेश के मुद्दे पर भी दी प्रतिक्रिया
बांग्लादेश की स्थिति पर पूर्व मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई कि पड़ोसी देश में शांतिपूर्ण चुनाव होंगे, ताकि नई सरकार बन सके। उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि नई सरकार भारत के साथ दोस्ती के रास्ते पर चलेगी।
