बर्फीली वादियां, नदी पर ट्रैकिंग और स्कीइंग का रोमांच, 'चांद की दुनिया' का दीदार करने के लिए आएं बैग बांध लद्दाख

विवेक सिंह, जम्मू। शून्य से 30 डिग्री कम की हाड़ जमा देने वाली ठंड और बर्फीली हवाओं के बीच चांद की दुनिया का करीब से दीदार करना चाहते हैं तो बैग बांध लद्दाख के लिए उड़ान भर लें। बर्फीले रेगिस्तान के नाम से मशहूर लद्दाख में एक ओर बर्फ से ढकी खूबसूरत बर्फीली वादियां आपका बाहें फैलाएं स्वागत करेंगी, वहीं जमी हुई जंस्कार नदी पर ट्रैकिंग के रोमांच का अवसर पा सकते हैं। इसके साथ स्कीइंग और माउंटेन क्लाइंबिंग जैसी साहसिक गतिविधियां शुरू की गई हैं।

बता दें कि लद्दाख सर्दियों में पूरी तरह से बर्फ से ढक जाता है। पूर्व में महीनों तक यह खूबसूरत प्रदेश बर्फ के कारण देश से कट जाता था और तमाम गतिविधियां ठप हो जाती थीं। कुछ वर्षों में आधारभूत ढांचे में तेज विकास से उत्साहित लद्दाख प्रशासन सर्दियों प्रयास कर रहा है कि इन वादियों में जीवन का संगीत निरंतर गूंजता रहे।

इसी लक्ष्य के साथ साहसिक और शीतकालीन खेलों के बहाने सर्दियों में पर्यटकों को लुभाने की तैयारी शुरू की गई है। बर्फीली चोटियों तक पर्यटकों को पहुंचाने के लिए पहली बार हेलीकाप्टर सेवा आरंभ की गई हैं। पर्यटक सर्दियों में लेह से कारगिल, पदम, लिंगशेद, नेरक, दिसकित व तुरतुक तक दूरदराज इलाकों में जा सकते हैं। इन दूरदराज क्षेत्रों में 200 से अधिक होम स्टे पंजीकृत किए गए हैं।

जम गई जंस्कार नदी सर्दियों में जंस्कार नदी जम जाती है और रोमांच उड़ान भरने लगता है। पूर्व में जब रास्ते बंद हो जाते थे तब स्थानीय लोग लेह से जंस्कार घाटी जाने के लिए इसी बर्फीले ट्रैक का इस्तेमाल करते थे। परी लोक सी इस दुनिया में बर्फीली चोटियों के बीच ट्रैकिंग का रोमांच आपको अविस्मरणीय अनुभव प्रदान करेगा। पर यहां आने से पूर्व पंजीकरण और स्वास्थ्य जांच अनिवार्य है। जनवरी माह में आयोजित होने वाली इस ट्रैकिंग के लिए नई दिल्ली व अन्य प्रदेशों में भी कुछ टूर कंपनियां पैकेज तय करती हैं।