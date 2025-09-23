जम्मू-कश्मीर: रिटायर्ड DGP गुलाम जिलानी पंडित का निधन, LG सिन्हा और CM अब्दुल्ला ने जताया शोक

जम्मू-कश्मीर के पूर्व पुलिस महानिदेशक गुलाम जिलानी पंडित का निधन हो गया। रविवार शाम को उन्होंने अपने निवास पर अंतिम सांस ली। सोमवार को उन्हें जमालटा डाउन टाउन स्थित उनके पैतृक कब्रिस्तान में सुपुर्द-ए-खाक किया गया। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और पुलिस महानिदेशक नलिन प्रभात ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है।

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर पुलिस के सेवानिवृत्त महानिदेशक गुलाम जिलानी पंडित का रविवार की शाम को अपने निवास पर देहांत हो गया। उन्हें सोमवार को जमालटा डाउन टाउन स्थित उनके पैतृक कब्रीस्तान में सिपुर्दे खाक किया गया। उनका एक बेटा और दो बेटियां हैं।

उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और पुलिस महानिदेशक नलिन प्रभात ने उनके निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए उनके परिजनों के साथ अपनी संवेदना प्रकट की है। गुलाम जिलानी पंडित जम्मू कश्मीर पुलिस संगठन में महानिदेशक का कार्यभार संभालने वाले पहले जम्मू कश्मीर के दूसरे मुस्लिम पुलिस अधिकारी थे। पीर गुलाम हसन शाह पहले कश्मीरी मुस्लिम अधिकारी थे तो जो पुलिस महानिेशक पद पर आसीन हुए थे। गुलाम जिलानी पंडित मई 1987 से दिसंबर 1989 तक जम्मू कश्मीर पुलिस के महानिदेशक रहे हैं।

उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू-कश्मीर के पूर्व पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) गुलाम जीलानी पंडित के निधन पर उनके परिजनों के साथ अपनी संवेदना व्यकत की है। उन्होंने अपने शोक संदेश में कहा है कि जम्मू-कश्मीर के पूर्व डीजीपी गुलाम जीलानी पंडित जी के निधन का समाचार सुनकर दुख हुआ।