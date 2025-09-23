Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जम्मू-कश्मीर: रिटायर्ड DGP गुलाम जिलानी पंडित का निधन, LG सिन्हा और CM अब्दुल्ला ने जताया शोक

    By Jagran News Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Tue, 23 Sep 2025 12:01 AM (IST)

    जम्मू-कश्मीर के पूर्व पुलिस महानिदेशक गुलाम जिलानी पंडित का निधन हो गया। रविवार शाम को उन्होंने अपने निवास पर अंतिम सांस ली। सोमवार को उन्हें जमालटा डाउन टाउन स्थित उनके पैतृक कब्रिस्तान में सुपुर्द-ए-खाक किया गया। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और पुलिस महानिदेशक नलिन प्रभात ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है।

    prefferd source google
    Hero Image
    रिटायर्ड DGP गुलाम जिलानी पंडित के निधन पर LG सिन्हा ने जताया शोक। फाइल फोटो

    राज्य ब्यूरो, श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर पुलिस के सेवानिवृत्त महानिदेशक गुलाम जिलानी पंडित का रविवार की शाम को अपने निवास पर देहांत हो गया। उन्हें सोमवार को जमालटा डाउन टाउन स्थित उनके पैतृक कब्रीस्तान में सिपुर्दे खाक किया गया। उनका एक बेटा और दो बेटियां हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और पुलिस महानिदेशक नलिन प्रभात ने उनके निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए उनके परिजनों के साथ अपनी संवेदना प्रकट की है।

    गुलाम जिलानी पंडित जम्मू कश्मीर पुलिस संगठन में महानिदेशक का कार्यभार संभालने वाले पहले जम्मू कश्मीर के दूसरे मुस्लिम पुलिस अधिकारी थे। पीर गुलाम हसन शाह पहले कश्मीरी मुस्लिम अधिकारी थे तो जो पुलिस महानिेशक पद पर आसीन हुए थे। गुलाम जिलानी पंडित मई 1987 से दिसंबर 1989 तक जम्मू कश्मीर पुलिस के महानिदेशक रहे हैं।

    उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू-कश्मीर के पूर्व पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) गुलाम जीलानी पंडित के निधन पर उनके परिजनों के साथ अपनी संवेदना व्यकत की है। उन्होंने अपने शोक संदेश में कहा है कि जम्मू-कश्मीर के पूर्व डीजीपी गुलाम जीलानी पंडित जी के निधन का समाचार सुनकर दुख हुआ।

    वे अपने कर्तव्यनिष्ठा और देश सेवा के लिए हमेशा याद किए जाएंगे। इस दुख की घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके परिवार और दोस्तों के साथ हैं। मैं दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करने की प्रार्थना करता हूं।