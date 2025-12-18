Language
    Earthquake in Ladakh: लेह में देर रात महसूस किए भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर 3.4 मापी गई तीव्रता

    By Shashank Baranwal Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Thu, 18 Dec 2025 01:15 AM (IST)

    लेह, लद्दाख में देर रात भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 3.4 मापी गई। भूकंप के कारण किसी प्रकार के नुकसान की तत्काल कोई खबर न ...और पढ़ें

    सांकेतिक तस्वीर

    डिजिटल डेस्क, लेह। बुधवार देर रात लद्दाख के लेह में बुधवार को भूकंप के झटके महसूस किए गए। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र (NCS) के अनुसार, भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 3.4 मापी गई।

    NCS द्वारा X पर साझा की गई जानकारी के अनुसार, भूकंप भारतीय समयानुसार रात 11:25 बजे आया और इसकी तीव्रता लगभग 10 किलोमीटर की उथली गहराई पर थी।

    भूकंप का केंद्र उत्तरी अक्षांश 32.74 डिग्री और पूर्वी देशांतर 78.98 डिग्री था, जिसका उपरिकेंद्र लद्दाख के लेह में स्थित था। NCS के अनुसार भूकंप की तीव्रता 3.4, अक्षांश: 32.74 उत्तर, देशांतर: 78.98 पूर्व, गहराई: 10 किमी थी।

    इससे पहले, मंगलवार तड़के पाकिस्तान में 4.8 तीव्रता का भूकंप आया, जो राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र (एनसीएस) के अनुसार, एक महीने से भी कम समय में देश में दर्ज की गई पांचवीं भूकंपीय घटना है।

    एनसीएस द्वारा साझा की गई जानकारी के अनुसार, भूकंप भारतीय समयानुसार सुबह 1:21 बजे आया। इसका केंद्र 25.48 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 66.69 डिग्री पूर्वी देशांतर पर था, और यह पाकिस्तान में स्थित था।

    राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के अनुसार, इससे पहले सोमवार तड़के अफगानिस्तान में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। जिसकी तीव्रता 4.0 मापी गई थी।

