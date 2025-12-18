Earthquake in Ladakh: लेह में देर रात महसूस किए भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर 3.4 मापी गई तीव्रता
लेह, लद्दाख में देर रात भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 3.4 मापी गई। भूकंप के कारण किसी प्रकार के नुकसान की तत्काल कोई खबर न ...और पढ़ें
डिजिटल डेस्क, लेह। बुधवार देर रात लद्दाख के लेह में बुधवार को भूकंप के झटके महसूस किए गए। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र (NCS) के अनुसार, भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 3.4 मापी गई।
NCS द्वारा X पर साझा की गई जानकारी के अनुसार, भूकंप भारतीय समयानुसार रात 11:25 बजे आया और इसकी तीव्रता लगभग 10 किलोमीटर की उथली गहराई पर थी।
भूकंप का केंद्र उत्तरी अक्षांश 32.74 डिग्री और पूर्वी देशांतर 78.98 डिग्री था, जिसका उपरिकेंद्र लद्दाख के लेह में स्थित था। NCS के अनुसार भूकंप की तीव्रता 3.4, अक्षांश: 32.74 उत्तर, देशांतर: 78.98 पूर्व, गहराई: 10 किमी थी।
EQ of M: 3.4, On: 17/12/2025 23:25:23 IST, Lat: 32.74 N, Long: 78.98 E, Depth: 10 Km, Location: Leh, Ladakh.— National Center for Seismology (@NCS_Earthquake) December 17, 2025
For more information Download the BhooKamp App https://t.co/5gCOtjdtw0 @DrJitendraSingh @OfficeOfDrJS @Ravi_MoES @Dr_Mishra1966 @ndmaindia pic.twitter.com/43BCMgdnl3
इससे पहले, मंगलवार तड़के पाकिस्तान में 4.8 तीव्रता का भूकंप आया, जो राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र (एनसीएस) के अनुसार, एक महीने से भी कम समय में देश में दर्ज की गई पांचवीं भूकंपीय घटना है।
एनसीएस द्वारा साझा की गई जानकारी के अनुसार, भूकंप भारतीय समयानुसार सुबह 1:21 बजे आया। इसका केंद्र 25.48 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 66.69 डिग्री पूर्वी देशांतर पर था, और यह पाकिस्तान में स्थित था।
राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के अनुसार, इससे पहले सोमवार तड़के अफगानिस्तान में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। जिसकी तीव्रता 4.0 मापी गई थी।
यह भी पढ़ें- दुश्मन पर कड़ा आघात करने के लिए सेना की नई रणनीति, ट्रेन से पहली बार कश्मीर पहुंचने लगे टैंक-तोपखाने
यह भी पढ़ें- श्रीनगर लाल चौक की तरह जम्मू की पहचान बनेगा घंटाघर, जम्मू नगर निगम ने तैयार किया प्रस्ताव, जानिए क्या होगा खास?
यह भी पढ़ें- जम्मू कश्मीर में बड़ी अंडों की मांग का असर पंजाब पर, थोक में 70 रुपये प्रति सैकड़ा बढ़े दाम
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।