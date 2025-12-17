जम्मू कश्मीर में बड़ी अंडों की मांग का असर पंजाब पर, थोक में 70 रुपये प्रति सैकड़ा बढ़े दाम

शाम सहगल, जालंधर । सर्दी के सीजन में जम्मू-कश्मीर में अंडों की मांग में व्यापक इजाफा हो गया है। जिसके चलते जिले से अंडों की सप्लाई भी सामान्य दिनों से करीब तीस प्रतिशत अधिक हो रही है। जिसका असर अंडों के दामों पर पड़ गया है। बीते माह थोक में 620 रुपये प्रति सैंकड़ा में बेचे जा रहे अंडों का दाम दिसंबर माह में 697 रुपए तक पहुंच चुके हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

बीते वर्ष के दिसंबर के मुकाबले देखा जाए तो इस बार 80 प्रति सैकड़ा दाम अधिक हो चुके है। बीते वर्ष दिसंबर में अंडों के थोक दाम अधिकतम 617 रुपए प्रति सैंकड़ा तक पहुंच गए थे। जबकि इस बार दिसंबर माह माह में दाम 697 रुपए तक हो चुके है।

व्यापारियों की माने तो आने वाले दिनों में दामों में और भी बढ़ोतरी होना तय है। उधर, कच्चे अंडे के दामों में बढ़ोतरी का असर अंडों के व्यंजनों के दामों पर भी पड़ा है। अंडे के व्यंजन बेचने वालों ने इनके दामों में बीस से लेकर तीस प्रतिशत तक की बढ़ोतरी कर दी है।

पूरा साल जम्मू-कश्मीर के लिए पंजाब से जाते हैं अंडे जिले के थोक बाजार से जम्मू कश्मीर में वर्षभर अंडों की सप्लाई दी जाती है। सर्दी के दिनों में अंडो की मांग में इजाफा हो जाता है। जबकि उत्पादन क्षमता में इजाफा न होने व जिले में अंडों की मांग की आपूर्ति के अलावा जम्मू कश्मीर में सप्लाई देने के बीच दामों में बढ़ोतरी कर दी गई है।

यह पहला अवसर है जब थोक में अंडों के दाम 700 रुपये प्रति सैंकड़ा तक पहुंच चुके हैं। इससे पूर्व अंडों के दामों की अधिकतम कीमत 620 रुपए प्रति सैकड़ा रही है। इस बारे में अंडों के थोक कारोबारी व सप्लायर जसवंत सिंह सेतिया बताते हैं कि सर्दी के दिनों में जम्मू कश्मीर में अंडों की मांग में करीब 30 प्रतिशत तक बढ़ोतरी हो जाती है।

डबल अंडे हो रहे सप्लाई सामान्य दिनों में जहां शहर से जम्मू-कश्मीर के लिए के तीन से चार गाड़ियां भेजी जाती थी, वहीं इन दिनों इनकी संख्या बढ़कर पांच से छह हो चुकी है। उन्होंने कहा कि जालंधर के थोक डिस्ट्रीब्यूटर लुधियाना, समराला, मलेरकोटला तथा पठानकोट के पोल्ट्री फार्मों से अंडों की सप्लाई मंगवा कर जम्मू कश्मीर सप्लाई देते हैं।