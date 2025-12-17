जम्मू कश्मीर में बड़ी अंडों की मांग का असर पंजाब पर, थोक में 70 रुपये प्रति सैकड़ा बढ़े दाम
जम्मू-कश्मीर में अंडे की मांग बढ़ने से पंजाब में अंडे की सप्लाई 30% तक बढ़ गई है, जिससे थोक मूल्य ₹620 से बढ़कर ₹697 प्रति सैकड़ा हो गया है। पिछले साल ...और पढ़ें
शाम सहगल, जालंधर । सर्दी के सीजन में जम्मू-कश्मीर में अंडों की मांग में व्यापक इजाफा हो गया है। जिसके चलते जिले से अंडों की सप्लाई भी सामान्य दिनों से करीब तीस प्रतिशत अधिक हो रही है। जिसका असर अंडों के दामों पर पड़ गया है। बीते माह थोक में 620 रुपये प्रति सैंकड़ा में बेचे जा रहे अंडों का दाम दिसंबर माह में 697 रुपए तक पहुंच चुके हैं।
बीते वर्ष के दिसंबर के मुकाबले देखा जाए तो इस बार 80 प्रति सैकड़ा दाम अधिक हो चुके है। बीते वर्ष दिसंबर में अंडों के थोक दाम अधिकतम 617 रुपए प्रति सैंकड़ा तक पहुंच गए थे। जबकि इस बार दिसंबर माह माह में दाम 697 रुपए तक हो चुके है।
व्यापारियों की माने तो आने वाले दिनों में दामों में और भी बढ़ोतरी होना तय है। उधर, कच्चे अंडे के दामों में बढ़ोतरी का असर अंडों के व्यंजनों के दामों पर भी पड़ा है। अंडे के व्यंजन बेचने वालों ने इनके दामों में बीस से लेकर तीस प्रतिशत तक की बढ़ोतरी कर दी है।
पूरा साल जम्मू-कश्मीर के लिए पंजाब से जाते हैं अंडे
जिले के थोक बाजार से जम्मू कश्मीर में वर्षभर अंडों की सप्लाई दी जाती है। सर्दी के दिनों में अंडो की मांग में इजाफा हो जाता है। जबकि उत्पादन क्षमता में इजाफा न होने व जिले में अंडों की मांग की आपूर्ति के अलावा जम्मू कश्मीर में सप्लाई देने के बीच दामों में बढ़ोतरी कर दी गई है।
यह पहला अवसर है जब थोक में अंडों के दाम 700 रुपये प्रति सैंकड़ा तक पहुंच चुके हैं। इससे पूर्व अंडों के दामों की अधिकतम कीमत 620 रुपए प्रति सैकड़ा रही है। इस बारे में अंडों के थोक कारोबारी व सप्लायर जसवंत सिंह सेतिया बताते हैं कि सर्दी के दिनों में जम्मू कश्मीर में अंडों की मांग में करीब 30 प्रतिशत तक बढ़ोतरी हो जाती है।
डबल अंडे हो रहे सप्लाई
सामान्य दिनों में जहां शहर से जम्मू-कश्मीर के लिए के तीन से चार गाड़ियां भेजी जाती थी, वहीं इन दिनों इनकी संख्या बढ़कर पांच से छह हो चुकी है। उन्होंने कहा कि जालंधर के थोक डिस्ट्रीब्यूटर लुधियाना, समराला, मलेरकोटला तथा पठानकोट के पोल्ट्री फार्मों से अंडों की सप्लाई मंगवा कर जम्मू कश्मीर सप्लाई देते हैं।
हालांकि गर्मियों के दिनों में बिहार व बंगाल में भी सप्लाई दी जाती है। लेकिन सर्दियों के दिनों में वहां पर साउथ से अंडो की आमद शुरू हो जाती है। ऐसे में सर्दियों के दिनों में जम्मू कश्मीर में सबसे अधिक अंडों की सप्लाई देते हैं। इस बार सामान्य से अधिक मांग होने के चलते इसका असर दामों पर पड़ा है।
- नान वेज के दामों में भी 60 से 80 रुपए तक कोई बढ़ोतरी
उधर, इन दिनों में श्रीनगर से चिकन की मांग में इजाफा हो चुका है। इस बारे में सहगल चिकन स्काईलार्क रोड के जिम्मी सहगल बताते हैं कि जालंधर से चिकन की सप्लाई सबसे अधिक श्रीनगर क्षेत्र में होती है। दूसरा इन दिनों में खर्च अधिक बढ़ने के कारण छोटे फार्मर काम बंद कर देते हैं। कारण पोल्ट्री फार्म में हीट अप, लेबर व दाने सहित तमाम खर्च बढ़ जाते हैं। जिसके चलते बड़े पोल्ट्री फार्म से ही माल की सप्लाई अधिक होती है। उन्होंने कहा कि बीते माह 220 पर प्रति किलो बेच जा रहे चिकन के दाम इन दोनों 260 से 280 रुपए प्रति किलो तक पहुंच चुके हैं। सप्लाई की स्थिति ऐसे ही रही तो आने वाले दिनों में दामों में और भी बढ़ोतरी तय है।
व्यंजनों पर भी हुआ असर
अंडों के दाम बढ़ने का असर अंडों के व्यंजनों पर भी पड़ा है। यहीं कारण है कि अंडों के व्यंजनों का मैन्यू बदल दिया गया है। जिसके तहत आठ रुपये में बेचे जा रहे उबला अंडा अब दस रुपये के हिसाब बेचा जा रहा है। वहीं दो अंडों के आमलेट का दाम 40 से बढ़ाकर 50 रुपये कर दिया गया है। इस बारे में न्यू कोर्ट रोड पर अंडों के व्यंजन बेचने वाले राज कुमार बताते है कि कच्चे अंडे के दामों में भारी बढ़ोतरी के चलते व्यंजनों के दाम बढ़ाए गए है।
(शाम सहगल)
