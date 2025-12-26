Language
    जम्मू-कश्मीर: दिल्ली पुलिस ऑनलाइन पेपर लीक मामले के मुख्य आरोपित को गिरफ्तारी के चौबीस घंटों के भीतर मिली जमानत

    By Nishchint Samyal Edited By: Rahul Sharma
    Updated: Fri, 26 Dec 2025 12:40 PM (IST)

    जम्मू-कश्मीर के सांबा में, दिल्ली पुलिस ऑनलाइन पेपर लीक मामले के मुख्य आरोपित समेत दो लोगों को गिरफ्तारी के चौबीस घंटों के भीतर जमानत मिल गई। पुलिस ने ...और पढ़ें

    जमानत मिलने से मामले में नया मोड़ आ गया है।

    संवाद सहयोगी, सांबा सांबा जिले के घगवाल में दिल्ली पुलिस आनलाइन पेपर लीक मामले में हरियाणा से गिरफ्तार किए गए मुख्य आरोपित समेत दो को चौबीस घंटों के भीतर ही जमानत मिल गई। हालांकि न्यायालय ने आरोपित को पुलिस पूछताछ में पूरा सहयोग करने का आदेश दिया है।

    हुआ यूं कि सांबा के घगवाल में कैलवरी मिशन स्कूल की ईमारत में बने दिल्ली पुलिस चालक की ऑनलाइन पेपर लीक मामले में पुलिस ने बुधवार को मुख्य आरोपित को हरियाणा से गिरफ्तार करने के बाद सांबा लाया। जिला अस्पताल सांबा में स्वास्थ्य जांच के बाद उसे न्यायालय में रिमांड के लिए पेश किया गया।

    न्यायालय ने पाया कि पुलिस की ओर से औपचारिकता पूरी नहीं की गई हैं, जिसकी वजह से न्यायाधीश ने पुलिस की रिमांड की अर्जी को खारिज कर दोनों आरोपितों को जमानत दे दी। वहीं न्यायालय ने आरोपित को पुलिस के साथ जांच में पूरा सहयोग करने का भी आदेश दिया है।

    हालांकि पुलिस इसके साथ-साथ कई अन्य स्थानीय लोगों के साथ भी पूछताश कर रही है परन्तु मुख्य आरोपित की जमानत के बाद जांच में देरी हो सकती है। कई अन्य शामिल आरोपित को भागने का अवसर मिल सकता है क्योंकि मुख्य आरोपित के कई अहम खुलासों के बाद ही पुलिस आगे की जांच कर पाती।मुख्य आरोपित सतीश कुमार एडुक्विटी नामक एक निजी कंपनी का संचालक है। पुलिस अब इस जांच में जुट गई है कि एडुक्विटी कंपनी के साथ-साथ और किन-किन लोगों की इसमें भूमिका रही है। कितने लोगों ने मुख्य आरोपित के साथ मिलकर मुन्ना भाई पास करवाए हैं।