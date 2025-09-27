लद्दाख में चौथे दिन भी कर्फ्यू जारी, इंटरनेट सेवाएं बंद; कब खुलेंगे स्कूल?

डिजिटल डेस्क, जम्मू। लद्दाख को राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर हुए विरोध प्रदर्शनों के दौरान हुई हालिया हिंसा के बाद शनिवार को लेह में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163 के तहत प्रतिबंध लागू रही।

आधिकारिक आदेश के अनुसार, जिले में पांच या उससे अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर रोक लगी हुई है। बिना पूर्व लिखित अनुमति के कोई भी जुलूस, रैली या मार्च नहीं निकाला जाएगा।

इलाके में सुरक्षाकर्मियों को तैनात कर दिया गया है। चार सितंबर को विरोध प्रदर्शनों के दौरान लेह में हिंसा भड़क उठी, जब स्थानीय भाजपा कार्यालय में आग लगा दी गई।

इस झड़प में चार लोगों की मौत हो गई। दो दिन बाद, जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (एनएसए) के तहत हिरासत में लिया गया। उन पर "हिंसा भड़काने" का आरोप लगाया गया है।

'गिरफ्तारी से होगी खुशी'

कार्यकर्ता लद्दाख को संविधान की छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग कर रहे हैं, जो आदिवासी क्षेत्रों के प्रशासन से जुड़ी है और स्वायत्त जिला परिषदों के गठन की वकालत करते हैं।

इससे पहले गुरुवार को वांगचुक ने कहा था कि उन्हें गिरफ्तारी से खुशी होगी, क्योंकि इससे लोगों को इस मुद्दे के बारे में जागरूकता आएगी।

वांगचुक ने समाचार एजेंसी एएनआई को बताया कि हिंसा के बाद, सारा दोष सोनम वांगचुक पर डाल दिया गया। मुझे यह भी जानकारी मिली है कि मेरे खिलाफ जन सुरक्षा अधिनियम (NSA) के तहत मामला दर्ज करने की तैयारी की जा रही है, जिससे मुझे बिना किसी मुकदमे या जमानत के दो साल तक जेल में रखा जा सकता है।