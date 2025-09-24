Language
    नवरात्र में मां वैष्णो देवी के दरबार में लगातार बढ़ रही भीड़, घोड़े-पिट्ठू और पालकी वालों में खुशी की लहर

    By ashok sharma Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Wed, 24 Sep 2025 04:14 PM (IST)

    जम्मू में तीसरे नवरात्र पर मंदिरों में मां चंद्रघंटा के दर्शन के लिए भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। बावे वाली माता और अन्य मंदिरों में दिनभर जयकारे लगे। श्रद्धालुओं ने प्रदेश की सुख-समृद्धि की प्रार्थना की। घरों में भी दुर्गा सप्तशती और चालीसा का पाठ किया गया। मंदिरों को विशेष रूप से सजाया गया और भंडारे आयोजित किए गए।

    मां के दरबार में नतमस्तक हुए श्रद्धालु, पूजा-अर्चना कर प्राप्त किया आशीर्वाद। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, जम्मू। तीसरे नवरात्र पर मंगलवार को मां दुर्गा के चंद्रघंटा स्वरूप के दर्शन करने के लिए मंदिरों में भक्तों की मंदिरों में भारी भीड़ उमड़ी रही। बावे वाली माता, माता कौल कंडोली और माता चिंतपूर्णी मंदिर सहित अन्य मंदिरों में दिनभर जयकारे गूंजते रहे। दर्शन के लिए मंदिरों में लंबी-लंबी कतारें लगी रहीं।

    श्रद्धालुओं ने पूजा-अर्चना कर परिवार सहित प्रदेश की सुख-समृद्धि के लिए की प्राथनाएं। नवरात्र में देवी मां के दर्शन के लिए हर दिन भारी भीड़ उमड़ रही है। लोग मां के दर्शन कर विधि विधान से पूजन कर रहे हैं। बावे वाली माता का दरबार श्रद्धालुओं से गुलजार है। हर दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु माता के दर्शनों के लिए पहुंच रहे हैं।

    सुबह पौ फटने से पहले ही श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लग जाती हैं। पूरा क्षेत्र माता के जयकारों से गूंजने लगता है। घरों में भी लोग दुर्गा सप्तशति और दुर्गा चालीसा पाठ कर रहे हैं। लोगों ने व्रत रखे हुए हैं और सुबह शाम मंदिरों के अलावा घरों में भी पूजा पाठ हो रहा है।

    सुबह शाम जिस मोहल्ले से भी निकलो लोगों के घरों में माता के भजन और जयकारे गूंज रहे होते हैं। नवरात्र का पहला मंगलवार और महाराजा हरि सिंह की जयंती पर सरकारी छुट्टी होने के कारण मंदिरों में खासी भीड़ रही। सुबह पहले पहर से श्रद्धालु माता के दरबार पहुंचने लगे थे। दिन भर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा।

    शाम को भी मंदिरों में फिर से लंबी कतारों में खडे़ होकर श्रद्धालुओं ने माता के दर्शन किए। मंदिरों में आम दिनों के मुकाबले ज्यादा भीड़ रही। माता के सभी मंदिरों को खूब सजाया गया है। कई मंदिरों में हर दिन भंडारे चल रहे हैं। बावे वाली माता और माता कौल कंडोली मंदिर परिसर में कई भंडारों का आयोजन किया गया है।