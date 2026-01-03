Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    कांग्रेस ने जारी की 21 जिला प्रधानों की सूची; एक महिला को भी मिला स्थान, अधिकतर नए चेहरे, देखिए पूरी सूची

    By Satnam Singh Edited By: Rahul Sharma
    Updated: Sat, 03 Jan 2026 11:55 AM (IST)

    कांग्रेस ने जम्मू-कश्मीर में 21 नए जिला प्रधानों की सूची जारी की है, जिसमें अधिकांश नए चेहरे हैं और एक महिला को भी जिम्मेदारी मिली है। राष्ट्रीय महासच ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    कांग्रेस पार्टी के मूल्यों व सिद्धांतों की रक्षा के लिए निरंतर और निस्वार्थ कार्य करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया।

    राज्य ब्यूरो, जम्मू। कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर में नए जिला प्रधानों की सूची को जारी कर दिया है। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव संगठन के वेणुगोपाल की तरफ से सूची जारी की गई है। कुल 21 जिला प्रधानों में मात्र एक महिला को ही जिला प्रधान की जिम्मेदारी दी गई है।

    जम्मू संभाग से दो ऐसे नेता है जो पहले जिला प्रधान थे। अधिकतर नए चेहरे हैं। मीर इकबाल अहमद को बारामुला, पंकज डोगरा को कठुआ, नीरज कुंदन को जम्मू ग्रामीण, सुमित मगोत्रा को उधमपुर, प्यारेलाल छान को किश्तवाड़, अशोक शर्मा को राजौरी, फारूक अहमद भट्ट को अनंतनाग, शबनम जान को शोपियां, उमर जान को पुलवामा, योगेश साहनी को जम्मू शहरी।

    वहीं जावेद इकबाल लोन को डोडा, हाजी फारूक अहमद मीर को कुपवाड़ा, मोहम्मद इसार नायक को रामबन, आदिल फारूक मीर को श्रीनगर, अजय सलाथिया को रियासी, शाहनवाज चौधरी को पुंछ, एजाज अहमद शेख को गांदरबल, संजीव शर्मा को सांबा, मुजफ्फर डार को बडगाम, शेख फारूक को बांडीपोरा, अब्दुल रशीद लोन को कुलगाम का जिला प्रधान बनाया गया है।

    दो राष्ट्रीय सचिव अब जिला प्रधान

    पंकज डोगरा पहले ही कठुआ के जिला प्रधान थे, संजीव शर्मा भी पहले सांबा के जिला प्रधान थे। मीर इकबाल भी बारामुला के जिला प्रधान थे। दो राष्ट्रीय सचिव नीरज कुंदन और शाहनवाज चौधरी अब जिला प्रधान बना दिए गए हैं।

    वहीं जम्मू-कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रधान तारिक हमीद करा ने जम्मू-कश्मीर के विभिन्न जिलों में नव-नियुक्त जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्षों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं।

    करा ने इन नियुक्तियों को पार्टी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि उन्हें नव-नियुक्त अध्यक्षों की नेतृत्व क्षमता पर पूर्ण विश्वास है, जो जमीनी स्तर पर पार्टी को सशक्त दिशा प्रदान करेंगे।

    उन्होंने कहा कि ये नियुक्तियां ऐसे समय में हुई हैं जब कांग्रेस पार्टी को अपनी नींव और अधिक मजबूत करने, स्थानीय समुदायों से जुड़ाव बढ़ाने तथा पार्टी नेतृत्व द्वारा निर्धारित उच्च आकांक्षाओं और दूरदृष्टि को साकार करने की आवश्यकता है।

    जमीनी स्तर पर प्रभावी अभियान चलाएं

    उन्होंने नव-नियुक्त जिला अध्यक्षों से आह्वान किया कि वे पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ कार्य करें, जमीनी स्तर पर प्रभावी अभियान चलाएं तथा पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों के बीच एकता और उद्देश्य की भावना को मजबूत करें।

    क्षेत्र की अपार संभावनाओं की ओर संकेत करते हुए श्री कर्रा ने कहा कि यह समय संगठित प्रयास, धैर्य और रणनीतिक योजना का है, ताकि कांग्रेस पार्टी को जम्मू-कश्मीर के सभी जिलों में एक मजबूत और प्रभावशाली राजनीतिक शक्ति के रूप में स्थापित किया जा सके। उन्होंने जनता की समस्याओं के समाधान, विकासात्मक प्रयासों को आगे बढ़ाने और कांग्रेस पार्टी के मूल्यों व सिद्धांतों की रक्षा के लिए निरंतर और निस्वार्थ कार्य करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया।

    उन्होंने आशा व्यक्त की कि नव-नियुक्त जिला अध्यक्षों के मार्गदर्शन और सामूहिक प्रयासों से कांग्रेस पार्टी और अधिक मजबूत, जन-संवेदनशील और जम्मू-कश्मीर की जनता की सेवा के प्रति प्रतिबद्ध बनेगी, तथा हमारे सम्मानित नेतृत्व की उच्च आकांक्षाओं और लोकतांत्रिक आदर्शों को साकार करेगी।