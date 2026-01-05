राज्य ब्यूरो, जम्मू। बर्फबारी के बाद कश्मीर शीतलहर की चपेट में है। घाटी के अधिकतर जिलों में रात का पारा शून्य डिग्री सेल्सियस से नीचे चल रह है। विश्व विख्यात स्की रिजार्ट गुलमर्ग में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। यहां दिन का पारा भी शून्य डिग्री के पास है।

हालांकि घाटी में 40 दिन की कठोर सर्दी वाले चिल्ले कलां में मौजूदा ठंड का पैटर्न अलग है। प्रदेश में कई जगहों पर दिन और रात का पारा सामान्य तापमान से ऊपर चल रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर के अनुसार आगामी दिनों में बर्फबारी के आसार नहीं हैं। जम्मू समेत कई मैदानी इलाकों में कोहरा छाएगा। प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में रविवार को मौसम खुला रहा।

लेकिन कई हिस्सों में कोहरा छाया रहा। राजधानी श्रीनगर में दिन का तापमान 9.6, पहलगाम में 4.8 और गुलमर्ग में 1.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जम्मू में सुबह की शुरुआत कोहरे के साथ हुई, लेकिन दिन चढ़ने के साथ मौसम खुल गया। यहां अधिकतम तापमान सामान्य तापमान से 3.8 डिग्री गिरकर 14.2 और न्यूनतम तापमान 10.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

राज्य ब्यूरो, जागरण l जम्मू : बर्फबारी के बाद कश्मीर शीतलहर की चपेट में है। घाटी के अधिकतर जिलों में रात का पारा शून्य डिग्री सेल्सियस से नीचे चल रह है। विश्व विख्यात स्की रिजार्ट गुलमर्ग में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। यहां दिन का पारा भी शून्य डिग्री के पास है।

हालांकि घाटी में 40 दिन की कठोर सर्दी वाले चिल्ले कलां में मौजूदा ठंड का पैटर्न अलग है। प्रदेश में कई जगहों पर दिन और रात का पारा सामान्य तापमान से ऊपर चल रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर के अनुसार आगामी दिनों में बर्फबारी के आसार नहीं हैं। जम्मू समेत कई मैदानी इलाकों में कोहरा छाएगा। प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में रविवार को मौसम खुला रहा।